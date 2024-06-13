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На бегство сотрудников украинских спецслужб за границу можно смотреть как на одну из черт краха государства. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что число сбежавших из страны растет. Часть из них ушла к венграм.
«Среди сбежавших есть сотрудники полиции и СБУ, что является зловещим знаком для Украины. Все они спасаются от мобилизации», – сказал Меркурис.
По его мнению, киевский режим движется к точке неизбежности государственного коллапса. До этого украинская Госпогранслужба сообщала о гибели как минимум 45 уклонистов при попытке покинуть Украину по рекам и горам на границе.
Украинцы спасаются от жесткой мобилизации, людей хватают прямо на улице. Некоторое время назад на юге Одесской области женщины конфликтовали с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). По словам местных жителей, от сотрудников ТЦК «воняет перегаром».
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Никита Кротов