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Названо число находящихся в высокой боевой готовности солдат НАТО

В НАТО заявили о более 300 тыс находящихся в высокой боевой готовности солдат
13 июня 2024, 17:36
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Свыше 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности.
Об этом заявил представитель альянса на правах анонимности, сообщает Barrons's.

По данным портала, предложения союзников значительно превышают установленные альянсом 300 тысяч боевиков. Они находятся в высокой степени готовности.



При этом по словам представителя, у НАТО есть сложности в наступательных возможностях. Альянсу не хватает ключевых вооружений, например, ПВО и ракет большей дальности.

В марте генерал польской армии Кароль Дымановский сообщил, что НАТО может перебросить порядка 300 тысяч военных в Польшу, если возникнет угроза со стороны России.

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#россия
#нато
#спецоперация
В Германии объяснили, как Зеленский хочет победить в конфликте с Россией
Вагенкнехт: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт, чтобы победить РФ
13 июня 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается прямо вовлечь блок НАТО в конфликт, ради победы Украины в конфликте с РФ. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире программы Maischberger на канале Das Erste.
«Она (Украина. — Прим. ред.) находится в обороне, поэтому <…> Зеленский пытается втянуть НАТО, чтобы выиграть в этом конфликте», – сказала Вагенкнехт.

Она добавила, что несмотря на поставляемые Западом вооружения, украинские военные проигрывают, из-за чего теперь переговорная позиция Киева хуже, нежели ранее. Вагенкнехт призвала остановить боевые действия и начать мирные переговоры.

Москва всегда подчеркивала, что не несет угрозы странам НАТО, однако действия альянса, которые потенциально опасны для интересов Москвы, без внимания оставлены не будут.

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#россия
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#спецоперация
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#новости
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Раненый боец ВС РФ в одиночку штурмовал опорник ВСУ на Купянском направлении
Раненый российский боец один штурмовал опорник ВСУ на Купянском направлении
13 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/zabelin

Раненый российский боец один штурмовал опорник Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
Об этом сообщает RT. Кадры боя показал военкор агентства Александр Симонов («Позывной Брюс»).


Сообщается, что один из вражеских FPV-дронов повредил военному ногу. Параллельно противник пытался нагнать его ещё двумя «птичками». Однако они обе были уничтожены.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
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Средний возраст штурмовиков ВСУ в Харьковской области превысил 45 лет
13 июня 2024, 16:25

Фото: iStock/YakubovAlim

В Харьковской области в составе штурмовых бригад ВСУ в боевых действиях принимают участие военные, чей средний возраст превышает 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю ОМБР. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, 92-ю отдельную штурмовую и 32-ю мотострелковую бригады ВСУ, которые находятся в Харьковской области, после разгрома и больших потерь были пополнены мобилизованными предпенсионного возраста.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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#всу
#россия
#вс рф
#сво
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Экс-разведчик Риттер: Россия устроила под Харьковом ловушку для ВСУ
13 июня 2024, 16:20

Фото: iStock/ffikretow

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска попали в ловушку в Харьковской области и теперь теряют резервы и вооружения. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Бывший разведчик напомнил, что подобное уже происходило в Артемовске и в Авдеевке. По его мнению, наиболее боеспособные группировки украинской армии принимали бой в этих городах и терпели серьезное поражение.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на краматорском направлении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#спецоперация
#украина
#вс рф
#харьковская область
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Глава округа Пушкинский передал квадрокоптер для бойцов в зоне СВО
13 июня 2024, 16:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Глава округа Пушкинский Макси Красноцветов передал волонтерам квадрокоптер для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с активистами «Единой России» пообщался с руководителем группы «Ивантеевка. Неравнодушные Z» Ольгой Астраханцевой и её коллегами.

«Передали волонтёрам квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic, который совсем скоро будет выполнять задачи в одном из боевых подразделений. Уже завтра очередная партия гуманитарной помощи, весом около пятнадцати тонн, отправится в зону СВО. Это генераторы, автозапчасти, маскировочные сети, медикаменты, рабочие инструменты и многое другое», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.

Также волонтеры планируют передать нашим бойцам большую партию РЭБов.

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Военэксперт Артамонов раскрыл, откуда у Украины химоружие
Военэксперт Артамонов обвинил США в поставке Украине химоружия
13 июня 2024, 15:43

Фото: iStock/nevarpp

Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов заявил, что химическое оружие, которое ВСУ использует уже давно, поставлено Украине именно США.
«У США есть самый широкий спектр химического оружия. Есть не только смертельные вещества, но и нелетальные, вызывающие слепоту, ожоги пищевода и т. д. Они не чувствуют себя скованными никакими международными соглашениями. И именно с подачи американцев нацисты применяли это и по Донецку, и по Богдановке, и по ряду других сёл и городов», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Артамонов.

До этого военный корреспондент Юлия Мартовалиева продемонстрировала работу отряда спецназа «Рысь» на Артёмовском направлении. Как передаёт RT, командир расчёта боевой машины с позывным Прохор отметил, что ВСУ здесь периодически пытаются сопротивляться, однако это абсолютно бесполезно.

Ранее сообщалось, что российский военный Евгений Мещеряков ликвидировал до 10 солдат противника в опорном пункте.

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#оружие
#спецоперация
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Раненых в Горловке журналистов НТВ оперируют
НТВ: раненых в Горловке журналистов НТВ оперируют
13 июня 2024, 15:33

Фото: iStock/Leandro Santiago

Раненых в Горловке в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина сейчас оперируют. Об этом сообщает канал.
«По уточненным данным, в ДНР пострадали двое сотрудников НТВ. Это — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции. Третий пострадавший — офицер сопровождения», — говорится в Telegram-канале НТВ.

Ранее стало известно, что тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в Горловке ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько. Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.

По данным ТАСС со ссылкой на врачей, раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме.

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МО РФ рассказало, как ефрейтор ликвидировал 10 боевиков ВСУ
МО РФ: Ефрейтор Мещеряков уничтожил до 10 боевиков ВСУ
13 июня 2024, 15:30

Фото: Telegram-канал Минобороны России

Российский военный Евгений Мещеряков ликвидировал до 10 солдат противника в опорном пункте. Об этом сообщило МО РФ.
Сообщается, что после артиллерийской подготовки группа атаковала опорный пункт противника. Ефрейтор Мещеряков одним из первых ворвался на позиции ВСУ и занял выгодный рубеж. Он открыл огонь по противнику и ликвидировал до 10 украинских военных. Оставшиеся в живых украинские военные бросили свои позиции и отступили. Опорный пункт противника был занят без потерь.

Ранее боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений.

Напоминаем, что 24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Назван объект, удар по которому нанес Украине урон
Военный эксперт Глазунов: удар ВС РФ по аэропорту Борисполя нанес урон Украине
13 июня 2024, 15:19

Фото: istockphoto/byelaman

Урон боевикам ВСУ нанес удар ВС РФ по аэропорту в Борисполе. Значение этой атаки объяснил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, удары по таким объектам приближают победу, поэтому они будут наноситься и дальше.
«Говорить о том, что какой-то удар был очень важен и от него пошел перелом — так не бывает. Мы наносим урон живой силе и технике противника и двигаемся понемножку вперед. Это один из ударов, который достиг цели», – сказал Глазунов.

Ранее сообщалось, о возгорании под Киевом промышленного объекта. Пожарные более суток не могут справиться с огнем. Пожар начался из-за падения обломков. Его ликвидируют 98 единиц техники и 249 пожарных.

Как уточнял Telegram-канал «Военкоры Русской весны», горит топливная инфраструктура бориспольского аэропорта.

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