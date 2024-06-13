Названо число находящихся в высокой боевой готовности солдат НАТО

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Свыше 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности.
Об этом заявил представитель альянса на правах анонимности, сообщает Barrons's.
По данным портала, предложения союзников значительно превышают установленные альянсом 300 тысяч боевиков. Они находятся в высокой степени готовности.
При этом по словам представителя, у НАТО есть сложности в наступательных возможностях. Альянсу не хватает ключевых вооружений, например, ПВО и ракет большей дальности.
В марте генерал польской армии Кароль Дымановский сообщил, что НАТО может перебросить порядка 300 тысяч военных в Польшу, если возникнет угроза со стороны России.
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По данным портала, предложения союзников значительно превышают установленные альянсом 300 тысяч боевиков. Они находятся в высокой степени готовности.
При этом по словам представителя, у НАТО есть сложности в наступательных возможностях. Альянсу не хватает ключевых вооружений, например, ПВО и ракет большей дальности.
В марте генерал польской армии Кароль Дымановский сообщил, что НАТО может перебросить порядка 300 тысяч военных в Польшу, если возникнет угроза со стороны России.
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Алёна Самарева