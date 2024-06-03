Названы потери ВСУ в зоне действия группировки «Север»

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Бойцы группировки войск «Север» продолжают наступление вглубь обороны противника на Харьковщине, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно ведомству, российские войска атаковали 57-ю мотопехотную, 82-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ и 125-ю бригаду теробороны вблизи населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка.
Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что ВСУ оказались в окружении в Волчанске. По его словам, это может вызвать временное усиление сопротивления, но без снабжения оно будет быстро подавлено, учитывая контроль России над небом и дорогами в этом районе.
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Артем Кузьмин