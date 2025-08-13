Трамп пригрозил России «последствиями», если не будет достигнуто прекращение огня

13 августа 2025, 19:32

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пригрозил России «последствиями», если в ходе его встречи с президентом Владимиром Путиным в пятницу не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Об этом пишет ТАСС.