Трамп пригрозил России «последствиями», если не будет достигнуто прекращение огня
Президент США Дональд Трамп пригрозил России «последствиями», если в ходе его встречи с президентом Владимиром Путиным в пятницу не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Об этом пишет ТАСС.
При этом американский лидер не уточнил, о каких конкретно ограничениях в адрес Москвы идёт речь.
Также Трамп выразил желание организовать встречу Путина с Владимиром Зеленским сразу же после саммита на Аляске. Он хочет, чтобы переговоры состоялись «почти незамедлительно».
Кроме того, президент США жёстко заявил, что больше не будет контактировать с Россией, если «не получит необходимые ответы» в пятницу.
Встреча российского и американского лидеров состоится в пятницу, 15 августа, на военной базе в штате Аляска.
