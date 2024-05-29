Названы причины истерики Запада из-за закона об иноагентах в Грузии

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Политолог Арно Хидирбегишвили заявил, что закон об иноагентах в Грузии вызвал истеричную реакцию Запада из-за политики, которую ведёт страна.
Так, он отметил, что Грузия отказалась вести войну против России, присоединяться к антироссийским санкциям, из-за чего Запад стремится сменить там власть.
Сам закон об иноагентах в Грузии специалист назвал «беззубым».
До этого сообщалось, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подпишет закон об иностранных агентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, парламенту государства всё-таки удалось преодолеть вето президента по поводу этого закона.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.
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Сам закон об иноагентах в Грузии специалист назвал «беззубым».
«Приклеено уже: раз агент — значит, российский агент. Раз плохой закон — значит, российский закон. <…> Но это уже ксенофобия», — добавил в беседе с RT Хидирбегишвили.
До этого сообщалось, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подпишет закон об иностранных агентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, парламенту государства всё-таки удалось преодолеть вето президента по поводу этого закона.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.
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Мелисса Тимофеева