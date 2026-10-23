Названы причины массовых протестов в странах ЕС
Politico: протесты в странах ЕС усилятся с наступлением зимы
С приближением зимы протестная активность в Евросоюзе будет нарастать. Как подчёркивает Politico, проблема выходит за рамки одной страны.
Среди ключевых факторов роста недовольства — сочетание сразу нескольких проблем. Во‑первых, растёт стоимость жизни и дорожает топливо. Во‑вторых, особую роль играет нарастающее недовольство среди молодёжи.
«В огне не только Франция. ЕС входит в цикл серьёзных беспорядков по всему Евросоюзу этой осенью и зимой», — говорится в статье.Кроме того, на фоне протестов в ближайшие девять месяцев в ведущих европейских странах пройдёт череда важных выборов — как парламентских, так и президентских. Издание отмечает, что уличная активность, скорее всего, будет усиливаться по мере приближения голосований, что дополнительно осложнит подготовку к избирательным кампаниям.