Telegraph: Европа подбирает кандидатов для диалога с Путиным по Украине
В Европе идёт отбор потенциальных переговорщиков для прямого взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом пишет The Telegraph.
В числе возможных кандидатов фигурируют премьер‑министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, лидер Чехии Пётр Павел и главы правительств Норвегии и Дании. Как отмечает газета, в последние недели в ЕС усиливается ощущение срочности в вопросе поиска представителей для участия в мирных переговорах. Одна из причин — опасения, что Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента.
Изначально в ЕС пытались согласовать кандидатуру единого представителя, однако эти усилия не принесли результата. По всей вероятности, будет сформирован коллективный формат. Такой подход, по оценке издания, поможет нивелировать межгосударственную конкуренцию и снизить риски, связанные с возможным наложением вето на отдельных кандидатов.
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