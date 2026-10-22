В Британии испугались российских рыбаков

22 октября 2026, 14:04

Independent: Россия якобы использует рыболовные траулеры для шпионажа в Британии

Фото: iStock/ FrankMirbach

Россия якобы направляет рыболовные траулеры для шпионажа за критически важной сетью подводных кабелей Великобритании. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на источники.