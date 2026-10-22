В Британии испугались российских рыбаков
Россия якобы направляет рыболовные траулеры для шпионажа за критически важной сетью подводных кабелей Великобритании. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на источники.
По их информации, Россия якобы применяет «коммерческие прокси» в рамках шпионской стратегии, чтобы выяснить точное местонахождение кабелей, соединяющих Великобританию с США и Европой, на случай возможного конфликта.
Представитель НАТО в разговоре с изданием заявил, что в альянсе «прекрасно осведомлены о том, чем занимаются российские гражданские рыболовецкие суда» и где они находятся. Он отметил, что некоторые из этих судов «никогда не видели ни единой рыбы на своей палубе».
Издание также ссылается на данные платформы отслеживания судов Global Fishing Watch, которые якобы показали, что российские траулеры на протяжении четырех с половиной лет постоянно наблюдали за подводными кабелями. При этом каких-либо доказательств в материале не приводится.
Ранее сообщалось, что военнослужащие НАТО провели у побережья Шотландии тренировку по захвату судна, где условную роль экипажа исполняли граждане России.
До этого Великобритания осуществила запуск тяжелой торпеды из 12‑метрового подводного дрона под названием Excalibur. Это стало первым подобным испытанием в истории королевских вооруженных сил.
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