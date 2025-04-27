Названы причины падения курса доллара

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Причины падения курса доллара, который в понедельник достиг самых низких значений с 2022 года, кроются в политике президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Pravda.Ru.
Отмечается, что ряд экспертов указывают на вмешательство американского лидера в работу центрального банка, которое пагубно отражается на рынках.
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«На фоне этих событий евро вырос на 1,3% по отношению к доллару, японская иена и швейцарский франк тоже укрепились. Инвесторы ищут спокойствие и убежище в более стабильных активах — именно поэтому растет спрос на евро и немецкие облигации», — говорится в материале.По данным издания со ссылкой на CNBC, в случае если Трамп решит сместить председателя ФРС, Штаты еще больше потеряют доверие к своей экономике.
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