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Названы причины падения курса доллара

Pravda.Ru: причины падения курса доллара кроются в политике Трампа
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Причины падения курса доллара, который в понедельник достиг самых низких значений с 2022 года, кроются в политике президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Pravda.Ru.
Отмечается, что ряд экспертов указывают на вмешательство американского лидера в работу центрального банка, которое пагубно отражается на рынках.
«На фоне этих событий евро вырос на 1,3% по отношению к доллару, японская иена и швейцарский франк тоже укрепились. Инвесторы ищут спокойствие и убежище в более стабильных активах — именно поэтому растет спрос на евро и немецкие облигации», — говорится в материале.
По данным издания со ссылкой на CNBC, в случае если Трамп решит сместить председателя ФРС, Штаты еще больше потеряют доверие к своей экономике.

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Стало известно, кто стоит за разжиганием ядерной войны между Пакистаном и Индией
Политолог Перенджиев: ядерную войну между Пакистаном и Индией разжигают США
27 апреля 2025, 11:31

Фото: iStock/hansslegers

За эскалацией конфликта между Пакистаном и Индией, который может перерасти в ядерную войну, стоят США, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что Штатам выгоден конфликт, который может задеть основного конкурента на геополитической арене — Китай.
«Пакистан и Индия — соседи Китая, если произойдет обмен ядерными ударами, то это затронет и КНР. У нас есть БРИКС, куда входят Индия и Китай, это хоть и не военный, но очень крупный политический блок. Скорее всего, заказчиком развязывания прокси-войны против КНР являются США», — считает эксперт.
При этом Переджиев добавил, что президент США Дональд Трамп может быть не причастен к этому, так как в Штатах сильно глубинное государство, которому выгодно отвлечь главу государства от мирного урегулирования украинского конфликта.

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NORC: Трамп оправдывает ожидания большинства американцев
27 апреля 2025, 04:51

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп своей деятельностью оправдывает ожидания большинства американцев. Такими данными поделились в исследовательском центре NORC.
«Около семи из десяти взрослых американцев говорят, что первые несколько месяцев второго срока Трампа были в основном такими, как они ожидали, и только около трех из десяти говорят, что действия президента-республиканца были в основном неожиданными», — передает данные исследования Associated Press.

Стоит отметить, что почти половина граждан считает неправильным направление политики Трампа. Выбор президента по данному вопросу поддерживает 24% граждан.

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Трамп: требования о возвращении Крыма Украине являются нелепыми
27 апреля 2025, 02:00

Дональд Трамп: iStock/olya_steckel

По мнению президента США Дональда Трампа, требования о возвращении Крыма и других территорий Украине являются нелепыми. Об этом американский лидер пишет на своей странице в соцсети Truth Social.
Такое заявление Трамп сделал на почве статей New York Times и их шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера. Последние писали, что в первые 100 дней своего правления президент работает на руку России. К тому же Бейкер требовал от РФ вернуть Украине Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — пишет Трамп.

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ERR: Трамп заявил президенту Эстонии Карису о близком решении по Украине
27 апреля 2025, 00:52

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил своему эстонскому коллеге Алару Карису о близком решении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ERR.
«Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению...» — сказал изданию Карис.

Разговор президента Эстонии с Трампом состоялся после похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. К тому же Карис признался, что попросил американского лидера не отказываться от посредничества в урегулировании конфликта.

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SCMP: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей вблизи от военной базы Филиппин
26 апреля 2025, 23:54

Фото: iStock/Fotonen

В середине апреля Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей вблизи от военной базы Филиппин, высадившись там и заявив о суверенитете над островом. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
«В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над рифом, на который также претендуют Филиппины», — говорится в материале.

К публикации была прикреплена фотография, на которой китайские моряки позируют с флагом КНР на берегу рифа. Реакция Филиппин на это пока неизвестна. Официальные лица пока никак не комментировали данную информацию.

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