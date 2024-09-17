Bloomberg: покушение на Трампа принесет неожиданные последствия для Зеленского

Связи подозреваемого во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Райана Уэсли Раута, с Украиной привлекают нежелательное внимание к президенту Владимиру Зеленскому, особенно накануне его переговоров с Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Для Зеленского это произошло в крайне неудачный момент, так как он пытается заручиться поддержкой Байдена в вопросе поставок дальнобойных ракет для использования против России. Неприятные ассоциации могут осложнить усилия украинского лидера по обеспечению необходимой помощи со стороны США.
Как подчеркивается в статье, покушение может повлиять на отношение к Украине не только в администрации Байдена, но и в возможной будущей администрации Трампа, если тот одержит победу на выборах. Это может усложнить для Зеленского получение поддержки в случае изменения политической обстановки в США.
Bloomberg отмечает, что симпатии Трампа к Украине и без того вызывали сомнения, а новый поворот событий может ещё больше повлиять на его позицию по украинскому вопросу, что добавляет неопределенности в и без того напряжённую ситуацию.
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Как подчеркивается в статье, покушение может повлиять на отношение к Украине не только в администрации Байдена, но и в возможной будущей администрации Трампа, если тот одержит победу на выборах. Это может усложнить для Зеленского получение поддержки в случае изменения политической обстановки в США.
Bloomberg отмечает, что симпатии Трампа к Украине и без того вызывали сомнения, а новый поворот событий может ещё больше повлиять на его позицию по украинскому вопросу, что добавляет неопределенности в и без того напряжённую ситуацию.
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Елена Перлова