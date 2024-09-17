Секретная служба США раскрыла новые детали покушения на Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу.
По его словам, злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы.
Подозреваемый — 58-летний Райан Уэсли Раут — был ярым сторонником Украины и призывал американцев вступать в украинский «Иностранный легион».
Трамп, в свою очередь, заявил, что его противники — президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис — через свою риторику спровоцировали Раут на это покушение.
Ранее администрация президента США Джо Байдена осудила американского предпринимателя Илона Маска за публикацию в соцсети X (бывший Twitter), в которой он выразил удивление тем, что на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис до сих пор не совершили покушение.
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«Подозреваемый не стрелял из своего оружия», — уточнил Роу, добавив, что Трамп находится под самой высокой степенью защиты.
Подозреваемый — 58-летний Райан Уэсли Раут — был ярым сторонником Украины и призывал американцев вступать в украинский «Иностранный легион».
Трамп, в свою очередь, заявил, что его противники — президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис — через свою риторику спровоцировали Раут на это покушение.
Ранее администрация президента США Джо Байдена осудила американского предпринимателя Илона Маска за публикацию в соцсети X (бывший Twitter), в которой он выразил удивление тем, что на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис до сих пор не совершили покушение.
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Елена Перлова