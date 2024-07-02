Группировка «Днепр» за сутки уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что подразделения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ.
По словам Сальдо, бойцы ВС РФ вели активную оборону левого берега Днепра, атаковали украинские войска на правобережье Херсонской области и боролись с вражескими дронами. В российском военном ведомстве ранее отметили, что за минувшую ночь российские солдаты ликвидировали до 85 боевиков ВСУ и четыре боевые машины противника.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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