Названы штаты, которые могут отделиться от США

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Техас, Флорида, Луизиана, Аризона, Нью-Мексико и Алабама могут в ближайшее время заявить о выходе из США. Таким прогнозом поделился доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, такой вариант развития событий будет вызван не сепаратизмом, а борьбой интересов в финансовой сфере. Он пояснил, что последнее время в США наблюдается тенденция разделения экономических интересов среди штатов, «им уже становится тесно».
«Почему сейчас Трамп полез и на Канаду, и на Мексику, и на Панамский канал, и на Гренландию? Потому что становится тесно этим финансово-промышленным группам. Отсюда и возникают такие проекты, как стремление отделиться в целом от Соединенных Штатов Америки», — поделился Перенджиев.Читайте также:
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