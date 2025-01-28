Названы штаты, которые могут отделиться от США

Президенту США Дональду Трампу неинтересна экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в контексте борьбы с Россией в Закавказье. Об этом заявил политолог Станислав Тарасов, комментируя статью The Hill о том, что Зурабишвили пытается получить доступ к новому американскому лидеру. По его мнению, когда Трамп возьмется за ситуацию в Закавказье, он будет решать все вопросы непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.