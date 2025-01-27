В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США

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Калифорния захотела выйти из состава Соединенных Штатов. Об этом информирует The New York Post.
После того, как данную петицию зарегистрировали, в Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США. Согласно информации издания, если соответствующую инициативу поддержат, то она появится в голосовании через три года.
Уточняется, что для выдвижения инициативы необходимо собрать более 50% подписей от общего числа избирателей.
Напомним, на выборах главы американского государства 5 ноября, на которых одержал победу Дональд Трамп, Калифорния поддержала бывшего вице-президента Камалу Харрис.
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Уточняется, что для выдвижения инициативы необходимо собрать более 50% подписей от общего числа избирателей.
Напомним, на выборах главы американского государства 5 ноября, на которых одержал победу Дональд Трамп, Калифорния поддержала бывшего вице-президента Камалу Харрис.
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Екатерина Коршунова