Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканские власти «были в восторге» от переименования Мексиканского залива. Об этом политик сообщил во время выступления в Лас-Вегасе, информирует CNN.
«Мексика была в восторге, они сказали: «Это прекрасно», — пояснил американский лидер.
Уточняется, что теперь данная часть океана будет называться Заливом Америки.
Напомним, во вторник, 21 января, Трамп подписал указ, который начал процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.
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Екатерина Коршунова