Названы сроки подписания Зеленским ужесточающего закона о мобилизации

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Украинский президент Владимир Зеленский может подписать принятый Верховной радой законопроект об ужесточении правил мобилизации в течение двух недель. Об этом заявил вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко.
По его словам, в Раду не было внесено каких-либо пояснений либо запросов, которые могли бы заблокировать подписание этого документа. Корниенко считает, что спикер Руслан Стефанчук подпишет закон уже в понедельник, после чего направит его на подпись Зеленскому, передаёт украинское издание «Главком». У того на подписание будет две недели, и он затягивать не будет, сказал вице-спикер Рады.
Основное содержание закона — ужесточение правил и порядка мобилизации, в том числе в части, касающейся уклонения от призыва на воинскую службу. Также будут уточнены категории граждан, подлежащих мобилизации. Изначально предполагалось, что в закон войдут пункты о демобилизации и ротации действующих военных, на чём настаивали солдаты и их родственники, однако непосредственно перед голосованием эти нормы из закона убрали.
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Александр Бойцов