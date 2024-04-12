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Принудительная мобилизация не поможет Киеву исправить ситуацию на полях СВО, об этом пишет бразильский журналист Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS.
«Базовая подготовка, предлагаемая Киевом, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих бойцов. На практике Киев просто создает «мясорубки» и превращает собственное население в пушечное мясо», — прокомментировал ситуацию Лейрос.
По словам журналиста, большинство новобранцев в Вооружённых силах Украины погибают в первые дни пребывания на спецоперации. Они являются лёгкой мишенью для российской артиллерии, а также для беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.
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Евгения Парфентьева