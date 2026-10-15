Названы сроки поставок дизельного топлива из России в США

15 октября 2026, 04:55

NYP: США рассчитывают получить дизельное топливо из РФ в течение двух недель

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Поставки российского дизельного топлива на американский рынок ожидаются в течение ближайших 14 дней. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на собственные источники.