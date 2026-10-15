Названы сроки поставок дизельного топлива из России в США
Поставки российского дизельного топлива на американский рынок ожидаются в течение ближайших 14 дней. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на собственные источники.
Один из собеседников издания отметил, что топливо должно прибыть в США в указанный срок при условии, что для этого приняты все необходимые меры. По словам источника, Россия согласилась поставить «весьма существенный» объём дизеля. Поставки могут быть осуществлены до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября.
Вопрос поставок нефтепродуктов обсуждался и в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября. Как заявил российский лидер, Москва подтвердила свою готовность обеспечивать поставки нефти и нефтепродуктов как на американский, так и на мировой рынок.
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