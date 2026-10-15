Подлодки КНДР осуществили пуск ракет в Японском море
В Японском море 14 октября прошли испытания двух типов стратегических крылатых ракет, приспособленных для запуска с подводных лодок. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Мероприятие организовало Главное управление ракетостроения КНДР. В ходе пусков военные проверяли, насколько подводные боевые системы готовы к решению стратегических задач. Как отмечает ЦТАК, тесты позволили не только оценить надёжность средств военного сдерживания, но и поспособствовать наращиванию боевых возможностей военно‑морских сил страны.
За ходом испытаний следили высокопоставленные представители военного руководства. В Пхеньяне отдельно заявили, что проведённые пуски не создали угрозы безопасности для соседних государств.
Читайте также: