Подлодки КНДР осуществили пуск ракет в Японском море

15 октября 2026, 02:51

КНДР испытала крылатые ракеты подводного базирования

Фото: iStock/Alexyz3d

В Японском море 14 октября прошли испытания двух типов стратегических крылатых ракет, приспособленных для запуска с подводных лодок. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).