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Подлодки КНДР осуществили пуск ракет в Японском море

КНДР испытала крылатые ракеты подводного базирования
Фото: iStock/Alexyz3d

В Японском море 14 октября прошли испытания двух типов стратегических крылатых ракет, приспособленных для запуска с подводных лодок. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Мероприятие организовало Главное управление ракетостроения КНДР. В ходе пусков военные проверяли, насколько подводные боевые системы готовы к решению стратегических задач. Как отмечает ЦТАК, тесты позволили не только оценить надёжность средств военного сдерживания, но и поспособствовать наращиванию боевых возможностей военно‑морских сил страны.

За ходом испытаний следили высокопоставленные представители военного руководства. В Пхеньяне отдельно заявили, что проведённые пуски не создали угрозы безопасности для соседних государств.

Александр Огарёв

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