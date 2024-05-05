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Названы страны-лидеры по взносам в бюджет Евросоюза

Германия, Франция и Италия стали лидерами по взносам в бюджет ЕС в 2024 году
05 мая 2024, 06:00
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Взносы 11 стран Европейского союза (ЕС) составили три четверти доходов бюджета ЕС с начала 2000 года, передает РИА Новости.
Согласно данным на 2024 год, в бюджет ЕС внесли 143 миллиарда евро, из которых 137 евро поступили непосредственно от государств-членов. Крупнейшие взносы внесли Германия (30,3 млрд евро), Франция (23,5 млрд евро) и Италия (17,3 млрд евро).

За 24 года в бюджет ЕС было перечислено 3,13 триллиона евро. Согласно статистике, с 2000 года Германия отправила в общей сложности 569,1 млрд евро, Франция – 471,2 млрд евро, а Италия – 351,8 млрд евро.



Ранее ЕС ввел уголовное наказание за уклонение или нарушение санкций. Директива ЕС устанавливает «минимальные правила преследования, применяемые на уровне ЕС, за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах». К таким действиям относятся, в частности, помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами и участие в запрещенной финансовой деятельности.

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Учения НАТО – часть подготовки к войне с Россией, заявил политолог Тренин
Политолог Тренин: учения НАТО – часть подготовки к войне с Россией
05 мая 2024, 05:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender являются частью подготовки альянса к войне с Россией, считает профессор-исследователь факультета мировой экономики мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин, передает РИА Новости.
«Вероятность такой войны в результате украинского кризиса и эскалационной стратегии Запада в конфликте на Украине повысилась и продолжает повышаться», – отметил эксперт.

По мнению политолога, США пытаются переложить как можно больше ответственности на своих европейских союзников.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что страны НАТО практически готовы к прямому конфликту с Россией. По его словам, готовность к конфликту с Москвой зависит от ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

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На Украине раскрыли сроки победы над Россией
05 мая 2024, 05:07

Фото: iStock/3dmitry

Без помощи Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится 100 лет, чтобы победить в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер Национальной гвардии Украины Максим Таран в интервью газете Guardian.
Он подчеркнул, что поддержка западных союзников во многом определяет исход конфликта.

«Мы победим, но это зависит от Запада», – сказал Таран.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель заявил, что без военной поддержки Запада конфликт на Украине закончится в течение двух недель. По его словам, если поставки оружия прекратятся, Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена капитулировать.

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Стали известны итоги переговоров Израиля и ХАМАС
CBS: переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе не принесли результата
05 мая 2024, 04:59

Фото: iStock/Racide

Переговоры между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа провалились. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Стороны встретились в Каире, чтобы обсудить прекращение огня в секторе Газа, но соглашение достигнуто не было. Новые переговоры начнутся в воскресенье 5 мая.

Ранее телеканал Al Hadath ранее сообщил, что ХАМАС готов освободить 30 заложников в рамках первого этапа переговоров с Израилем.

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#сектор газа
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Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией
05 мая 2024, 03:24

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своей позиции по переговорам с Россией. В интервью газете La Tribune он подчеркнул необходимость продолжения диалога с Москвой.
Отказ от переговоров с российской стороной приведет к разрушению международного порядка, мира и безопасности, отметил французский лидер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о попытках Макрона повлиять на президента России Владимира Путина по вопросу Украины. Согласно сообщению, французский лидер надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин убедит российского лидера остановить спецоперацию на Украине.

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#переговоры
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Белый дом признал неспособность помешать России на Украине
05 мая 2024, 03:04

Фото: iStock/lucky-photographer

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что помощь Украине, одобренная Вашингтоном, не остановит Россию, передает газета Financial Times (FT).
По данным издания, в частной беседе Салливан допустил мысль о том, что российские войска продолжат прорывать линии обороны ВСУ.

Белый дом ожидает, что Украина перейдет в наступление в следующем году.

Ранее в Британии сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ из-за положения на фронте.

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В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент
05 мая 2024, 02:39

Фото: iStock/photosvit

Нападение на основного кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Европарламент Маттиаса Экке является «угрозой демократии». Такое мнение высказал канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.
«Мы должны вместе противостоять этому», – подчеркнул он. Шольц также пожелал Экке скорейшего выздоровления.

Ранее, по данным телеканала ZDF, четверо неизвестных напали на Маттиаса Экке, развешивавшего предвыборные плакаты в Дрездене, и серьезно ранили его. Кандидат от СДПГ был госпитализирован и перенес операцию.

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В Британии раскрыли причину срочного созыва Генштаба ВСУ президентом Зеленским
Аналитик Меркурис: Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ из-за положения на фронте
05 мая 2024, 01:01

Президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Причину созыва высшего военного командования объяснил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», – высказался он.

Меркурис отметил, что положение украинской армии тяжелое, поскольку российское наступление набирает обороты. По словам эксперта, после нескольких фиаско ВСУ на линии соприкосновения Запад начал требовать от Киева не допустить развала линии фронта.

Ранее Меркурис заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить оружие, поставляемое Западом. Аналитик пояснил, что Киев использует Одессу как одну из основных баз для переброски оружия и техники на линию фронта.

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В Тбилиси растет число протестующих против закона об иноагентах
05 мая 2024, 00:27

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В центре Тбилиси увеличилось число протестующих против закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.
Отмечается, что с 23:00 по местному времени (22:00 мск) люди начали активно собираться на площади перед парламентом. В настоящее время толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием парламента и перекресток между ним и храмом Кашвети.

2 мая протестующие блокировали площадь Героев в центре города. По сообщениям, несколько протестующих были задержаны. На следующий день демонстранты, выступающие против закона об иностранных агентах, вновь собрались в центре грузинской столицы.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. Парламент страны проголосовал за закон во втором чтении 1 мая. Решение законодателей вызвало новые протесты и беспорядки в Грузии.

В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето.

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«Демократия по Санду»: Захарова оценила проверки пассажиров аэропорту Кишинёва
04 мая 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В аэропорту Кишинёва безосновательно подвергают многочисленным дополнительным проверкам пассажиров, прилетевших из Москвы. Людей задерживают, изымают деньги и не отпускают домой.
Причём никому из тех, над кем издевались и продолжают издеваться в аэропорту, не предъявлено никаких законных претензий, оснований либо обвинений. Об этом рассказал лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор. По его словам, если раньше досмотрам и задержкам без причины подвергались представители оппозиции, которые вернулись из Москвы со съезда объединения, то теперь хватают всех без разбора, даже тех, кто не имеет никакого отношения к политике.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова охарактеризовала происходящее в кишинёвском аэропорту кратко: «Демократия по Санду». Оппозиция в Молдавии подвергается гонениям за критику проевропейского и антироссийского курса страны, поэтому им и пришлось собираться в Москве, а не у себя на родине.

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