Названы страны-лидеры по взносам в бюджет Евросоюза

Фото: iStock/sinonimas
Взносы 11 стран Европейского союза (ЕС) составили три четверти доходов бюджета ЕС с начала 2000 года, передает РИА Новости.
Согласно данным на 2024 год, в бюджет ЕС внесли 143 миллиарда евро, из которых 137 евро поступили непосредственно от государств-членов. Крупнейшие взносы внесли Германия (30,3 млрд евро), Франция (23,5 млрд евро) и Италия (17,3 млрд евро).
За 24 года в бюджет ЕС было перечислено 3,13 триллиона евро. Согласно статистике, с 2000 года Германия отправила в общей сложности 569,1 млрд евро, Франция – 471,2 млрд евро, а Италия – 351,8 млрд евро.
Ранее ЕС ввел уголовное наказание за уклонение или нарушение санкций. Директива ЕС устанавливает «минимальные правила преследования, применяемые на уровне ЕС, за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах». К таким действиям относятся, в частности, помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами и участие в запрещенной финансовой деятельности.
Читайте также:
Учения НАТО – часть подготовки к войне с Россией, заявил политолог Тренин
В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент
В Тбилиси растет число протестующих против закона об иноагентах
За 24 года в бюджет ЕС было перечислено 3,13 триллиона евро. Согласно статистике, с 2000 года Германия отправила в общей сложности 569,1 млрд евро, Франция – 471,2 млрд евро, а Италия – 351,8 млрд евро.
Ранее ЕС ввел уголовное наказание за уклонение или нарушение санкций. Директива ЕС устанавливает «минимальные правила преследования, применяемые на уровне ЕС, за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах». К таким действиям относятся, в частности, помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами и участие в запрещенной финансовой деятельности.
Читайте также:
Учения НАТО – часть подготовки к войне с Россией, заявил политолог Тренин
В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент
В Тбилиси растет число протестующих против закона об иноагентах
Александр Климов