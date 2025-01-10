Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Основной темой переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа будет Украина, также возможно обсуждение Сирии. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, основная часть переговорного процесса будет посвящена именно первому вопросу.
«Это самые долгожданные переговоры, о которых и Трамп говорит, и мы неоднократно говорили. Я думаю, вообще весь 2025 год пройдет под знаком переговорного процесса, потому что, скорее всего, будет затронуто и сирийское урегулирование... Но главным фаворитом является украинский вопрос. Мне кажется, если как-то ранжировать, то 90% всех переговоров, конечно, будет посвящено Украине», — пояснил эксперт в беседе с RT.Тем временем политолог Вадим Мингалев раскрыл ключевой фактор, который повлек повсеместные провалы ВСУ на фронте. В разговоре с «Известиями» он отметил, что окончательное поражение Украины ускорило вторжение в Курскую область, куда стали снимать лучшие подразделения от Херсона до Запорожья.
«Кроме того, именно под Курском воевали лучшие наемники НАТО. И именно курская авантюра привела украинскую армию к катастрофе. <...> И это мнение уже начинает витать в средствах массовой информации самой Украины, народ Украины готовят к поражению», — добавил военный аналитик.Читайте также:
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