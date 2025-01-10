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Названы темы переговоров Путина и Трампа

Политолог Блохин: переговоры Путина и Трампа будут посвящены Украине и Сирии
Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Основной темой переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа будет Украина, также возможно обсуждение Сирии. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, основная часть переговорного процесса будет посвящена именно первому вопросу.
«Это самые долгожданные переговоры, о которых и Трамп говорит, и мы неоднократно говорили. Я думаю, вообще весь 2025 год пройдет под знаком переговорного процесса, потому что, скорее всего, будет затронуто и сирийское урегулирование... Но главным фаворитом является украинский вопрос. Мне кажется, если как-то ранжировать, то 90% всех переговоров, конечно, будет посвящено Украине», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Тем временем политолог Вадим Мингалев раскрыл ключевой фактор, который повлек повсеместные провалы ВСУ на фронте. В разговоре с «Известиями» он отметил, что окончательное поражение Украины ускорило вторжение в Курскую область, куда стали снимать лучшие подразделения от Херсона до Запорожья.


«Кроме того, именно под Курском воевали лучшие наемники НАТО. И именно курская авантюра привела украинскую армию к катастрофе. <...> И это мнение уже начинает витать в средствах массовой информации самой Украины, народ Украины готовят к поражению», — добавил военный аналитик.
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#переговоры
В ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена
FT: в ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена
10 января 2025, 19:58

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Чиновники ЕС опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы нынешнего главы США Джо Байдена, информирует Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, чиновники Европейского союза распорядились проанализировать указы действующего американского лидера, чтобы понять, как их отмена может отразиться на объединении. Уточняется, что Трамп вполне может отменить многие указы лишь по той причине, что их ввел Байден.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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На Западе сообщили, что Дания не сможет защитить Гренландию из-за помощи Украине
Politico: Дания не сможет защитить Гренландию из-за военной помощи Киеву
10 января 2025, 19:48

Фото: iStock/nantonov

Дания не сможет ничего противопоставить возможному присоединению Гренландии к США военным путем при избранном американском президенте Дональде Трампе из-за отправки своей военной техники на Украину. Об этом сообщает издание Politico.
В своем материале сравнило военную мощь двух государств. В 2023 году Соединенные Штаты потратили на оборону 948 млрд долларов, в то время как Дания — всего 9,9 млрд долларов. Согласно информации источника, ВС Дании «недостаточно обучены и не имеют необходимого оснащения, чтобы противостоять американскому вторжению».

Уточняется, что немалую часть своей военной техники Копенгаген отправил Киеву в качестве военной помощи. В том числе, это касается танков и артиллерии.

Напомним, в конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.

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#вооружение
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Фицо: «Газпром» поставит Словакии газ другим способом
10 января 2025, 19:10

Фото: iStock/Yakobchuk

«Газпром» поставит Словакии газ другим способом после прекращения транзита через Украину. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо в рамках заседания парламентского комитета по европейским делам.
«Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с "Газпромом"», — пояснил Фицо.

Он добавил, что российская компания пообещала предоставить Словакии газ другим способом.

Фицо подчеркнул, что Россия является надежным партнером, в отличие от Украины. Он считает, что остановкой транзита российского газа Владимир Зеленский хочет навредить интересам Словакии и всего ЕС.

Напомним, что пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» истекло 31 декабря 2024 года. Зеленский отказался продлевать его, поэтому 1 января в 08:00 мск Россия полностью прекратила поставлять газ в Европу через газопровод, проходящий по территории Украины.

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#владимир зеленский
#рф
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Стармер поедет в Киев, чтобы обсудить размещение британских миротворцев
10 января 2025, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В ближайшие недели премьер Великобритании Кейр Стармер отправится на Украину, чтобы обсудить возможность размещения там международных миротворческих сил после окончания конфликта с Россией. Это будет его первый визит в Киев с тех пор, как он занял свой пост. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Владимир Зеленский объявил о плане разместить миротворческие силы после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии. Однако сроки исполнения он не назвал.

«Премьер-министр Великобритании планирует отправиться в Киев в ближайшие недели, когда Европа усилит подготовку к возвращению избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом», — говорится в статье.

При этом в офисе Стармера комментировать данную информацию не стали.

При этом Москва не раз заявляла, что размещение миротворческих сил других государств на Украине возможно только с согласия обеих сторон конфликта.

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#владимир зеленский
#киев
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Президент Мексики показала карту 1607 года в ответ на слова Трампа о заливе
10 января 2025, 18:19

Фото: iStock/diegograndi

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум с сарказмом отреагировала на предложение будущего президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский и показала карту 1607 года, на которой мексиканцам принадлежит большая часть современного американского юго-запада и запада. Она напомнила, что Штаты получили эти земли лишь в 1848 году после мирного договора Гваделупе-Идальго, который положил конец двухлетней войне.
«Стоя перед этой картой, Шейнбаум заявила, что Северную Америку следует называть мексиканской Америкой, потому что в учредительном документе 1814 года, предшествовавшем Конституции Мексики, она называлась именно так», — отмечает Pravda.Ru.
В то же время Politico оценило другую резонансную идею Трампа — покупку Гренландии. Американское издание отметило, что такое приобретение станет плохой сделкой для США, так как американцы уже получают все необходимое от стратегически важного острова, сообщают argumenti.ru.
«В процитированном материале также указывается, что американская сторона воспрепятствовала продаже Китайской Народной Республике крупного месторождения редкоземельных металлов в Гренландии», — говорится в статье.
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#трамп
#мексика
#история
#карта
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Стало известно возможное место встречи Путина и Трампа
Сенатор Джабаров: местом встречи Путина и Трампа может стать Венгрия
10 января 2025, 18:09

Фото: iStock/rarrarorro

Местом встречи президента России Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа может стать Венгрия. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, раньше подобным местом могла быть Финляндия, когда была нейтральной страной, но сейчас, учитывая ее членство в НАТО и агрессивную политику в отношении России, подобный вариант больше не рассматривается.
«Это может быть страна... я бы предложил, это моя личная точка зрения, Венгрию. Орбан в прекрасных отношениях с Трампом, в хороших отношениях с Путиным. Главное — обеспечить безопасность обоих лидеров на этой встрече», — поделился Джабаров.
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#трамп
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В Совфеде прокомментировали дату встречи Путина и Трампа
Сенатор Джабаров: Путин и Трамп обязательно встретятся, дата согласуется
10 января 2025, 17:57

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и будущий президент США Дональд Трамп обязательно встретятся, дата этого мероприятия согласуется. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, подготовка встречи двух лидеров уже возможно началась.
«Наша сторона пока, видимо, не знает ни точной даты, ни точного места, все это согласуется. Я бы не спешил давать комментарии. Не могут не встретиться лидеры двух самых крупных держав, супердержав, конечно, встреча будет. Когда — все решат два руководителя», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов ко встрече с Дональдом Трампом без предварительных условий. Важны лишь обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога.

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#трамп
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Украина не войдет в рабочую группу ЕС и Словакии по транзиту газа
10 января 2025, 17:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не войдет в техническую группу ЕС и Словакии по энергетике, которую создали после того, как Киев прекратил транзит российского газа. Об этом журналистам сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
«Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии», — сказала Итконен.

При этом она уточнила, что ЕК продолжает поддерживать контакты с Киевом не только на политическом уровне, но и на техническом.

При этом Итконен не стала отвечать на вопрос журналистов о компенсации для Словакии со стороны ЕК. По ее словам, этот вопрос будет решать совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил жёсткими мерами в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа. В частности, могут быть прекращены поставки гуманитарной помощи Украине.

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В Кремле прокомментировали притязания Литвы на Калининградскую область
Песков: Литва является недружественным государством для России
10 января 2025, 16:31

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Литва является недружественным государством для России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград.
Ранее Науседа выступил с заявлениями, что Калининградская область якобы имеет историческую принадлежность к Литве. По его словам, несмотря на все старания России, Караляучюс никогда не станет Калининградом.

Поводом для его высказываний в соцсети X стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.

«Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — отметил Песков.
Науседа также обвинил Россию в переписывании истории.

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