В ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Чиновники ЕС опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы нынешнего главы США Джо Байдена, информирует Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, чиновники Европейского союза распорядились проанализировать указы действующего американского лидера, чтобы понять, как их отмена может отразиться на объединении. Уточняется, что Трамп вполне может отменить многие указы лишь по той причине, что их ввел Байден.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова