В Совфеде прокомментировали дату встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин и будущий президент США Дональд Трамп обязательно встретятся, дата этого мероприятия согласуется. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, подготовка встречи двух лидеров уже возможно началась.
«Наша сторона пока, видимо, не знает ни точной даты, ни точного места, все это согласуется. Я бы не спешил давать комментарии. Не могут не встретиться лидеры двух самых крупных держав, супердержав, конечно, встреча будет. Когда — все решат два руководителя», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов ко встрече с Дональдом Трампом без предварительных условий. Важны лишь обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога.
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