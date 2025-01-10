Военные эксперты: Трамп потребует от НАТО бóльших финансовых вливаний в военный бюджет

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)
После своей инаугурации и объявления нового министра обороны США избранный президент Дональд Трамп будет настаивать на том, чтобы члены альянса НАТО увеличили свои военные расходы.
«<…> чтобы члены НАТО больше платили за вооружение, больше раскошеливались на военный бюджет, потому что Пентагону приходится на себе тащить страны, которые недоплачивают в военный бюджет НАТО, что в общем-то злит Трампа. Я думаю, что с этим будет покончено», — заявил «Радио 1» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.Такого же мнения придерживается и полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.
«Трамп постарается большую нагрузку возложить на Европу», — сказал «Радио 1» эксперт.
Ранее он утверждал, что после вступления в должность Трамп продолжит поставлять оружие Киеву, и в целом военная политика США при новом президенте не изменится.
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Анастасия Ларина