Военные эксперты: Трамп потребует от НАТО бóльших финансовых вливаний в военный бюджет

Бывший президент Дональд Трамп был переизбран на новый срок, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Трамп получил поддержку 277 выборщиков, в то время как Харрис набрала только 224 голоса. «Радио 1» расскажет о дате инаугурации 2025 года и вступлении Дональда Трампа в должность.