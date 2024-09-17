Режим Владимира Зеленского может существовать только при условии продолжения украинского конфликта. Такое заявление сделал заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с британским политологом Ричардом Саквой.
«То, что происходит на Украине, — это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом. Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны», — заявил Келин.
Таким образом, по его словам, в противном случае Зеленского свергнут, и он будет вынужден покинуть свой пост.
Ранее издание Valeurs Actuelles писало, что Зеленский добивается прямого участия НАТО в конфликте с Российской Федерацией. По данным издания, он надеется, что эскалация поставок оружия, предназначенного для атак на российскую территорию, приведет к конфликту с Москвой, что в свою очередь заставит альянс развернуть свои войска.
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Элина Позднякова