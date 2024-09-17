Стало известно, зачем Зеленский хочет лишить россиян комфортной жизни

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о намерении лишить россиян комфортной жизни направлены на продолжение боевых действий. Такое мнение выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в интервью RT.
«Задача Зеленского сейчас — не ослаблять внимание к конфликту и обеспечить его продолжение. Для него важно, чтобы военные действия не прекращались», — пояснила Еремина.Эксперт также отметила, что Владимир Зеленский и другие заинтересованные силы стремятся к затягиванию конфликта, так как это позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы. По словам Ереминой, чем дольше продолжается конфликт, тем больше возможностей у Зеленского «притягивать на себя финансы».
Ранее Зеленский заявил, что ухудшение условий жизни в России, в том числе отключение электроэнергии и возникновение опасностей для граждан, может привести к тому, что россияне начнут оказывать давление на президента Владимира Путина.
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Елена Перлова