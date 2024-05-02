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Названы возможные действия России в случае изъятия её активов в США

Reuters: Россия может конфисковать активы иностранцев при изъятии активов в США
02 мая 2024, 15:33
Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Россия в ответ на изъятие её активов Соединёнными Штатами может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов. Об этом пишет Reuters.


Отмечается, что российская сторона может конфисковать средства, хранящиеся на специальных счетах типа «C», и заблокировать внебиржевые активы. Такое предположение сделал управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев. По его мнению, активы могут быть изъяты, в случае отказа иностранных инвесторов от участия в предложенном Россией механизме обмена на российские ценные бумаги.

Ранее в ходе внеплановой сессии 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов в пользу Украины.

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#россия
#сша
#активы
#экономика
#политика
Захарова: слова Макрона об отправке войск на Украину связаны с циклами
02 мая 2024, 15:32

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.
Ранее президент Франции заявил, что Париж по-прежнему планирует отправить французские войска на Украину. При этом «авторитет Франции» вынуждает не раскрывать все военные планы, добавил Макрон.

По словам Захаровой, высказывания Макрона связаны с определенным «циклом и днями недели», передаёт ТАСС.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках борьбы за гендерное равенство Киев привлечёт больше женщин к разминированию территорий. Захарова назвала высказывание «новостями психбольницы». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#украина
#россия
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Экс-депутат Словакии Марчек отметил отсутствие у Запада прав давать оружие Киеву
02 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Michele Ursi

Бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек выразил уверенность в том, что Запад не имеет никакого права поставлять оружие Украине.
«Никакие западные страны не имеют права вмешиваться в этот конфликт. Надо об этом громко говорить, потому что потихоньку вводится оружие на Украину, его готовят к использованию украинской армией. Это очень опасно», — заявил в беседе с «Известиями» Марчек.

По его мнению, применение украинской армией западного оружия на территории РФ может грозить началом Третьей мировой войны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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#конфликт
#оружие
#европа
#рф
#украина
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Политолог Брутер заявил о страхе США потерять Грузию
02 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Diy1

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил о том, что США боятся потерять влияние в Грузии из-за закона об иноагентах.
«США и есть заказчики иноагентов в Грузии. Это у них там иноагентам нельзя быть, а в Грузии можно, так как иноагенты существуют в Грузии на их деньги. Так, Иванишвили не хочет, чтобы Запад вмешивался в грузинскую политику и пытается это ограничить. Они примут закон, президент наложит вето, конфликт продолжится», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Брутер.

Он выразил уверенность в том, что экс-лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзин Иванишвили не отступит, так как в противном случае это покажет его слабость, а продолжающаяся бесконтрольная деятельность людей, работающих на Запад, ухудшит положение в стране.

Однако не только вопрос влияния в Грузии стоит перед США. Страна также стремится вынудить Европу продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«США ищут варианты того, как вынудить Европу помогать. Возникает вопрос, как собрать деньги и оказывать помощь Украине», — высказал своё мнение в беседе с RT Светов.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о том, что закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО.

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#сша
#закон
#политолог
#ес
#нато
#запад
#грузия
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В ГД предложили уничтожить киевский режим после шуток об атаках на Крымский мост
02 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости уничтожить киевский режим после шуток про новые атаки на Крымский мост.
«Украинский недодипломат намекает на новые атаки по Крымскому мосту, и ему, очевидно, это представляется смешным, хотя, напомню, во время предыдущих нападений гибли только мирные туристы. Это кровавый и деструктивный режим, который скалится, когда видит смерти людей, и чем они массовее, тем больше это его веселит. Поэтому и нужно его уничтожить, вбить все эти шуточки в смеющийся рот», — заявил Журавлев.

По его словам, подобная идеология родилась ровно 10 лет назад в Одессе, когда сожжённых заживо в Доме профсоюзов людей издевательски называли «шашлыком из колорадов».

Депутат подчеркнул, что теперь глава СБУ шутит об убийствах, которые были организованы его подчиненными.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.

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#соцсети
#туристы
#депутат
#режим
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#удар
#сбу
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Эксперт оценил вероятность переговоров с Украиной после слов Кулебы о коммуникации с РФ
Военэксперт Кошкин: условия переговоров с Киевом заведомо не устроят Москву
02 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/ffikretow

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал целью июньской конференции в Швейцарии создание коалиции стран с общими принципами и подходами. После конференции, по его словам, возможны «коммуникации с Россией».
Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что все условия, выдвигаемые на летней конференции, заведомо не устроят Москву.

«Никто в мире не собирается с нами идти по такому же пути, подстраиваться под нас, потому что Вашингтон требует от всех, кто зависит от него (союзников, стран, на который он влияет), жесткого отношения к России. Мы в сложившейся ситуации не только смогли сохранить свои силы, но и преумножили свое мастерство и в экономике, и в военном деле, и в политическом. Все условия, которые будут выдвигаться на этой летней конференции заведомо не устраивают Москву, потому что, как сказал наш президент, нас даже туда не пригласили. И как говорит Китай: «Извините, чтобы договариваться о каких – то соглашениях, обязательно участие двух сторон». Так вот пока не будет равноправного участия нашей стороны, ни о каких «как бы там» не может быть речи», — сказал эксперт.

Было известно, что Владимир Зеленский говорил, что по итогу конференции в Швейцарии будет подготовлен документ с планом по мирному урегулированию конфликта — его передадут России «в правильное время». По словам президента Украины, сильные страны должны «додавить политически» Россию, чтобы она согласилась на прописанные условия.
«Я Зеленскому не доверяю. Он вызывает улыбку. Он сам себе запретил переговоры с Россией, а теперь приходится расшифровывать. Это «правильное время» пусть он возьмет себе и отвезет в Киев», — прокомментировал собеседник.

По словам военного эксперта, Россия успешно выполняет задачи СВО и дальше будет заниматься собой, ни на кого не надеясь. Но быть открытыми ко всем и брать самое лучшее, что есть в мире, — это направление обеспечит нам успех, заключил Кошкин.

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#переговоры
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Кучму, Ющенко и Януковича обвинили в недостатке вооружения на Украине
02 мая 2024, 14:51

Фото: iStock/Andrey Atanov

При экс-президентах Украины Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче в стране сокращалось вооружение, пишет «Слово и дело».
Об этом свидетельствуют результаты расследования временной следственной комиссии Верховной Рады. По данным материалов, которые охватили период 2004-2017 годов, при экс-президентах страны и министрах обороны того времени из состава ВСУ вывели свыше восьми тысяч единиц различной техники.

Речь идёт о 2,5 тысячи танков, свыше 3,7 тысячи бронетранспортеров и боевых машин пехоты, порядка 750 самолетов и около 580 зенитных ракетных комплексов, уточняется в документе.

Кроме этого, согласно расследованию, обеспечение ВСУ основными видами вооружения и техники находилось на очень низком уровне — боевыми самолетами — на 20%, ЗРК — 40%, боевыми вертолетами — 30%, боевыми кораблями и катерами — 15% от необходимой потребности.

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#украина
#всу
#вооружение
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Выживший в Доме профсоюзов мечтает вернуться в Одессу на танке
02 мая 2024, 14:46

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Участник событий в Одессе 2 мая 2014 года, активист одесского «антимайдана» Максим Суровикин, служащий танкистом в зоне спецоперации, мечтает вернуться в родной город на танке и провести парад перед Домом профсоюзов.
Суровикин принимал участие в событиях в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Там он получил перелом рёбер, но смог выжить, так как его спасли одесские казаки. Восстановившись, мужчина уехал в Донецк и пошёл в ополчение. Позже стал танкистом в зоне спецоперации.

«Провести парад на Куликовом поле возле Дома профсоюзов всей нашей брони. Это естественно. Я, наверное, и на СВО вернулся, потому что долг зовет. Я в 2014 году не просто так сюда (в Донецк) пришёл. Но все равно на подсознании звучит одна и та же мысль. Я должен в Одессу заехать на танке», — цитирует РИА Новости Суровикина.

Мужчина также с сожалением высказался, что не может навестить могилы родителей и товарищей, похороненных в Одессе.

Суровикин добавил, что в Доме профсоюзов были православные монахини, а украинские националисты всячески над ними издевались. Впоследствии они стали боевиками «Правого сектора»* и батальона «Азов»**. По словам мужчины, вот уже 10 лет он мстит за трагедию в Доме профсоюзов.

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* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
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#донецк
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Песков отреагировал на слова Байдена о ксенофобии в России
Песков: слова Байдена о ксенофобии отражают реальность с точностью до наоборот
02 мая 2024, 14:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в России, заявив, что ксенофобскую политику демонстрирует сам Вашингтон. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что не Россия вводит ограничения против организаций, руководствуясь критериями национальной принадлежности, а также не Москва гоняется за людьми определенной национальности. По словам Пескова, все это делают Штаты.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что заявление американского президента о ксенофобской политике РФ «отражает реальность с точностью до наоборот».

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Redacted, что подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России.

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#дмитрий песков
#джозеф байден
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#сша
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#москва
#президент
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Песков призвал серьёзно отнестись к словам Медведчука о трагедии в Одессе
02 мая 2024, 14:28

Фото: сайт Кремля

Важно всерьёз отнестись к позиции экс-лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о трагедии в Одессе, поскольку он был частью этих событий, призвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что слова Медведчука нужно воспринимать абсолютно серьёзно, поскольку он видел все происходящие 5 мая 2014 года события изнутри.

Песков добавил, что Россия помнит всех пострадавших в этой трагедии, а также отметил, что у таких преступлений нет срока давности.

Кроме того, представитель Кремля назвал произошедшее в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. При этом добавил, что виновники трагедии так и не понесли справедливого наказания.

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#дмитрий песков
#одесса
#украина
#россия
#трагедия
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