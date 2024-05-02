Названы возможные действия России в случае изъятия её активов в США

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Россия в ответ на изъятие её активов Соединёнными Штатами может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что российская сторона может конфисковать средства, хранящиеся на специальных счетах типа «C», и заблокировать внебиржевые активы. Такое предположение сделал управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев. По его мнению, активы могут быть изъяты, в случае отказа иностранных инвесторов от участия в предложенном Россией механизме обмена на российские ценные бумаги.
Ранее в ходе внеплановой сессии 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов в пользу Украины.
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Анастасия Чинкова