Названы возможные худшие события 2024 года

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Издание Politico представило прогноз на 2024 год, включающий ряд неожиданных, но возможных событий, сформулированных опрошенными изданием экспертами.
Среди прочих возможных сценариев, включенных в список, — срыв президентских выборов в США, цифровой апокалипсис и обнаружение инопланетного разума. Ян Бреммер, глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group, подчеркнул возможность нарастания напряжения в США, которое может привести к невозможности проведения свободных и честных выборов из-за противоречий между интересами президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.
Чарли Сайкс, главред газеты Bulwark, выразил опасение относительно возможного глобального цифрового вируса, который может сорвать работу компьютеров и спутников, а также атаковать мировую банковскую систему.
Эксперты также предположили о возможности войны с Китаем и переворота в России. Мэтью Берроуз, руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона, спрогнозировал победу Лай Цзин-те на выборах в Тайване и последующем объявлении о независимости, что может вызвать военную реакцию со стороны Китая и привлечение вмешательства США.
Эти предсказания соответствуют концепции «черного лебедя», введенной писателем Нассимом Талебом в его книге 2007 года. Термин описывает сложнопредсказуемые и редкие события, обладающие значительными последствиями и специфическими характеристиками.
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Чарли Сайкс, главред газеты Bulwark, выразил опасение относительно возможного глобального цифрового вируса, который может сорвать работу компьютеров и спутников, а также атаковать мировую банковскую систему.
Эти предсказания соответствуют концепции «черного лебедя», введенной писателем Нассимом Талебом в его книге 2007 года. Термин описывает сложнопредсказуемые и редкие события, обладающие значительными последствиями и специфическими характеристиками.
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Артем Кузьмин