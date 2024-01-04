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Запад потратил более 200 млрд долларов на помощь Украине с начала СВО

Минобороны РФ: помощь Запада Украине с начала СВО превысила $200 млрд
04 января 2024, 14:27
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Западные страны, оказывающие военную помощь Украине, с начала конфликта потратили уже свыше 200 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВСУ поддерживают 54 страны. По данным российского военного ведомства, всего с февраля 2022 года они поставили вооружения на сумму, превышающую 203 миллиардов долларов.

Также в Минобороны РФ подчеркнули, что в интересах украинской армии работает группировка из более чем 500 космических аппаратов США и НАТО. Из этого числа свыше 70 представляют собой спутники-разведчики, остальные являются коммерческими аппаратами двойного назначения. Также в интересах Украины действуют более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.


Кроме того, в Минобороны привели данные о том, что в ряда ВСУ вступили 13,5 тысяч иностранных наёмников, из которых 8,5 тысяч европейцев. Ещё 1,7 тысяч прибыли из Азии, 2,7 тысячи – из Северной и Южной Америки. Порядка шести тысяч наёмников были уничтожены, свыше 5,5 тысяч сбежали. В настоящее время на стороне украинской армии числятся всего 1,9 тысяч наёмников.

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Российские военные отразили контратаку штурмовиков ВСУ на Купянском направлении
04 января 2024, 14:04

Фото: Istockphoto / Zinkevych

Группировка войск «Запад» отразила на Купянском тактическом направлении контратаку украинских штурмовиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Синьковки. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Его потери на этом направлении составили около роты живой силы», – сообщил офицер.
Кроме этого, по словам Зыбинского, в районе населённого пункта Кринички расчёт самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства.

В свою очередь расчёт зенитного-ракетного комплекса «Тор-М1» поразил разведывательный беспилотник «Фурия» в районе Коломыйчихи.

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#спецоперация
#всу
#россия
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#военные
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AC: США не верят в победу Украины
04 января 2024, 13:51

Фото: istockphoto/sandsun

США потеряли веру в победу Украины, поэтому начали подталкивать Украину к переговорам с Москвой.
Об этом рассказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

«Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины. Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны вести переговоры», — написал Бэндоу.
Автор статьи отметил, что заявления Америки об Украине сильно изменились. В начале конфликта Белый дом заявлял о захвате Крыма и поражении РФ. Сейчас начал настаивать на дипломатическом решении конфликта и сохранении за РФ новых территорий.

«Вернуть Донбасс и Крым. Обезоружить Москву. Сломить Россию. Однако теперь цель союзников скорее состоит в том, чтобы подготовить Киев к переговорам», — написал в заключении Даг Бэндоу.
Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».

«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.
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NI: РФ старается разгромить Украину, используя превосходство в силе
04 января 2024, 13:43

Фото: istock / vadimrysev

Россия пытается разгромить Украину, используя преимущество в силе.
Об этом сообщает The National Interest.

«Теперь РФ стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений. Она отправляет в бой превосходящие силы: танки, артиллерию и беспилотники», —сказано в материале.
Издание сообщает, что российская армия в это же время продолжает наращивать военную мощь для будущих тяжелых боев.

Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».

«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.

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10 января созовут Совет НАТО — Украина по просьбе Киева
04 января 2024, 13:20

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/v-belom-dome-ne-gotovi-peredat-kievu-novuyu-voennuyu-pomosch-iz-za-kongressa/

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 января созовёт заседание Совета НАТО-Украина на уровне постпредов.
Это была просьба Киева, сообщает пресс-служба альянса. Заседание состоится в связи с ракетными обстрелами и атаками беспилотников украинской территории.

Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».

«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.
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RS: Украине придётся заключить мир на условиях российской стороны
04 января 2024, 13:15

Фото: iStock/Liukov

Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира.
Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен. Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».

«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.
По мнению Ливена, РФ наращивает свою военную мощь, а Украина страдает от дефицита бойцов и вооружения.

Также влияние на ситуацию оказало провальное контрнаступление ВСУ. Украина перешла в оборону, продемонстрировав западным кураторам отсутствие перспектив для Киева.

«Россия будет продолжать оставаться на территориях, которые она сейчас контролирует. Всё больше и больше украинцев и жителей Запада, очевидно, будут призывать к компромиссному миру. Опасность заключается в том, что, если откладывать это слишком долго, баланс сместится против Украины, а у РФ может не остаться стимулов для компромисса», — считает Ливен.
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#украина
#новости
#политика
#происшествие
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Тысячи виртуальных серверов разрушили в результате кибератаки на «Киевстар»
04 января 2024, 12:54

Фото: iStock/Ruslan Danyliuk

Практически всё, включая тысячи виртуальных серверов, разрушили во время кибератаки на оператора связи из Украины «Киевстар».
Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка.

«Атака уничтожила «практически все», включая тысячи виртуальных серверов и ПК», - сказано в сообщении агентства, которое ссылается на Витюка.
До этих событий глава компании Александр Комаров говорил, что около 40% инфраструктуры украинского оператора связи «Киевстар» разрушили во время кибератаки.

Компания обратилась в суд с иском, заявив о вмешательстве в работу сети, в результате которого компания понесла ущерб на «миллиарды гривен».

Сбой в работе сотового оператора случился 12 декабря, абоненты обращались с жалобам на проблемы со связью и отсутствие интернета.

«Киевстар» заявлял, что причиной технического сбоя в работе сети явилась «мощная хакерская атака».

Ранее сообщалось, что Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

Отмечается, что Германия намерена развивать более тесное сотрудничество с Киевом, а также оказывать ему поддержку в «развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости».

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#украина
#всу
#новости
#атака
#сотовая связь
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Путин подписал указ о российском гражданстве для иностранцев-контрактников
04 января 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны или воинских формированиях, а также членов их семей.
В документе сказано, что с заявлением о приёме в российское гражданство могут обратиться иностранцы, заключившие контракт на военную службу с Минобороны в период проведения специальной военной операции. Это также касается семей контрактников. Указ опубликован в электронной базе правовых актов.

Из указа также следует, что граждане Украины, родившиеся и до 18 марта 2014 года постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, получат право обратиться за российским гражданством.

Ранее глава государства подписал указ об упрощённом приеме в гражданство России жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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#россия
#иностранцы
#контракт
#сво
#спецоперация
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В Белом доме не готовы передать Киеву новую военную помощь из-за Конгресса
Кирби: Помощь, которую передали Киеву 27 декабря, может стать последней
04 января 2024, 12:20

Фото: iStock/Michele_Ursi

ТАСС пишет, что пакет военной помощи, который передали Украине 27 декабря, стал последним из тех, что США готовы выделить без согласия Конгресса.
Из этого следует, что без одобрения Конгресса Вашингтон не сможет материально поддержать ВСУ. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы уже предоставили Украине последний пакет военной помощи, на поддержку которого у нас есть средства. Сразу после Рождества. И нам нужно получить помощь Конгресса, чтобы мы могли продолжить это делать», —сообщил Джон Кирби.
По его словам, часть оружия для ВСУ, о поставках которого Америка объявила на прошлой неделе, украинская сторона получит позже.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.

Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

Он дал комментарий, касающийся интервью украинского президента Владимира Зеленского британскому изданию Economist. Он назвал Крым и бои в Черном море, которые связанны с ним, «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.

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Baza: на крымском побережье базы отдыха обнаружили морской беспилотник
04 января 2024, 12:16

Фото: Istockphoto / engineervoshkin

На побережье Крыма нашли морской беспилотник, сообщает телеграм-канал Baza. Спецслужбы проверяют информацию о том, что на его борту может находиться примерно полтонны взрывчатки.
«По предварительным данным, безэкипажное плавсредство обнаружили в четверг утром на берегу Чёрного моря, на территории базы отдыха «Уют», недалеко от города Саки. Место находки сейчас оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
Официальной информации об обнаружении морского беспилотника в Крыму пока не поступало.

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#крым
#беспилотник
#сво
#россия
#украина
#спецоперация
#чёрное море
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