Запад потратил более 200 млрд долларов на помощь Украине с начала СВО

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Западные страны, оказывающие военную помощь Украине, с начала конфликта потратили уже свыше 200 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВСУ поддерживают 54 страны. По данным российского военного ведомства, всего с февраля 2022 года они поставили вооружения на сумму, превышающую 203 миллиардов долларов.
Также в Минобороны РФ подчеркнули, что в интересах украинской армии работает группировка из более чем 500 космических аппаратов США и НАТО. Из этого числа свыше 70 представляют собой спутники-разведчики, остальные являются коммерческими аппаратами двойного назначения. Также в интересах Украины действуют более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.
Кроме того, в Минобороны привели данные о том, что в ряда ВСУ вступили 13,5 тысяч иностранных наёмников, из которых 8,5 тысяч европейцев. Ещё 1,7 тысяч прибыли из Азии, 2,7 тысячи – из Северной и Южной Америки. Порядка шести тысяч наёмников были уничтожены, свыше 5,5 тысяч сбежали. В настоящее время на стороне украинской армии числятся всего 1,9 тысяч наёмников.
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Также в Минобороны РФ подчеркнули, что в интересах украинской армии работает группировка из более чем 500 космических аппаратов США и НАТО. Из этого числа свыше 70 представляют собой спутники-разведчики, остальные являются коммерческими аппаратами двойного назначения. Также в интересах Украины действуют более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.
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Анастасия Чинкова