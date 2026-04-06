Названо число арестованных во Франции россиян
Во Франции под арестом и следствием находятся 411 граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Париже.
Отмечается, что местные власти почти никогда сами не сообщают дипломатам о задержаниях россиян. Многие случаи остаются неизвестными без обращения родственников и адвокатов.
«В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием», — отметили в дипмиссии.В конце марта МИД РФ рекомендовал соотечественникам воздержаться от путешествий в недружественные страны и тщательно взвешивать риски при планировании поездок за рубеж.