Названо число арестованных во Франции россиян

06 апреля 2026, 08:30

411 россиян находятся под арестом во Франции

Во Франции под арестом и следствием находятся 411 граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Париже.





Отмечается, что местные власти почти никогда сами не сообщают дипломатам о задержаниях россиян. Многие случаи остаются неизвестными без обращения родственников и адвокатов.

«В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием», — отметили в дипмиссии.