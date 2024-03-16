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Названо число бюллетеней, безвозвратно испорченных из-за жидкостей и поджогов

Памфилова: 214 бюллетеней испорчено из-за жидкостей и поджогов
16 марта 2024, 16:49
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

В результате диверсий на избирательных участках в России были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что за два дня выборов было зафиксировано восемь попыток пожогов и 20 случаев выливания жидкостей в урны с уже заполненными бюллетенями. Также были предприняты попытки использования дымовой шашки.

В результате этих действий было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.


Памфилова уточнила, что за этими правонарушениями стоят украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО), а также их кураторы и подельники.

Выборы президента России стартовали накануне, 15 марта. Завершится голосование 17 марта, после чего специалисты ЦИК приступят к подсчёту голосов.

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#цик
#элла памфилова
#выборы
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«Голос каждого важен». Знаменитые спортсмены голосуют в Подмосковье
16 марта 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Многие знаменитые российские спортсмены приняли участие в голосовании на выборах президента России на территории Московской области. Так, чемпион мира по плаванию Никита Коновалов, зарегистрированный в другом регионе, решил исполнить свой гражданский долг с помощью ДЭГ. Он проголосовал во Дворце водных видов спорта «Руза».
«Электронное голосование намного удобнее, потому что это можно сделать, не отрываясь от тренировок, не требуется искать свой участок. К тому же там бывают очереди», – сказал пловец.
Сборная России по футболу проголосовала в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химках. Сейчас спортсмены готовятся к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая, которые пройдут 21 и 25 марта. Это первый случай в истории, когда национальная дружина коллективно участвует в выборах президента страны.
«Мы собрались, хотя не должны были собираться. В понедельник должны были начать сбор, но тур в чемпионате страны отменили, стало больше времени. И, раз можно поучаствовать в выборах президента всем вместе, то, естественно, мы использовали эту возможность», – рассказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Чемпионка мира и Европы по боксу Софья Очигава проголосовала в Одинцове. На выборы спортсменка пришла вместе с тренерским составом Федерации бокса округа.
«Одинцовская Федерация бокса голосует за то, чтобы у нас и наших детей было прекрасное будущее», – подчеркнула Очигава.

Свой гражданский долг на избирательном участке в Чехове исполнил Олимпийский чемпион по боксу, почётный житель города Александр Поветкин.

«Каждый должен сделать выбор, проголосовать за своего кандидата, потому что нам здесь жить. Мы выбираем будущее нашей страны. Пусть она будет сильной и могущественной», – заявил Поветкин.


Легендарный российский пловец Евгений Рылов выбрал для голосования видновскую школу №1, где он раньше тренировался. По словам спортсмена, он специально приехал с севера Москвы на юг области.
«Голос каждого человека важен. Было много призывов идти голосовать, и это тоже важно. Люди совместными усилиями делают выбор, кто кого выбирает, но это всё делается ради будущего страны. И выбор главного человека нашей страны – одно из самых значимых событий», – подчеркнул Евгений.
Евгений – двукратный олимпийский чемпион и первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке, серебряный призёр Игр 2020 года, бронзовый призёр Олимпиады-2016, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде, четырёхкратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.


Олимпийский чемпион по хоккею 1976 года, почётный гражданин Мытищ Виктор Шалимов проголосовал на выборах президента России.
«Отдавать свой голос на выборах – это важно. Решается судьба страны. Я голосую за будущее Родины, чтобы всё было», – сказал Шалимов.

Ряд избирательных участков организованы на спортивных объектах, один из них – на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Там проголосовал ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.
«Важно каждому принять участие в выборах, потому что сейчас определяется вектор развития нашей страны. Мы оставим нашим детям, внукам, в какой стране они будут жить, какие у них будут ценности. Это самое главное», – уверен Шадриков.
В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В регионе открыты 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#выборы
#голосование
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#россия
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В США оценили возможность Украины вернуть утраченные территории
Корреспондент Fox News Холл: Украина не вернёт утраченные территории
16 марта 2024, 16:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Корреспондент американского телеканала Fox News Бенджамин Холл оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto.
Россия никогда не откажется от территорий, которые перешли под её контроль. При этом в какой-то момент всё же будет подписано соглашение о прекращении боевых действий, отметил журналист.

Если власти США в ближайшее время выделят Украине 60 миллиардов долларов, то это будет последний пакет помощи от Вашингтона, считает Холл.

Ранее стало известно о намерении американских властей принять законопроект о выделении Киеву этой суммы. Голосование по данному вопросу состоится в середине марта или в апреле.

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#россия
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#конфликт
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Подмосковный депутат Маликов проверил работу участков Красногорска и Истры
16 марта 2024, 16:19

Фото: Радио 1

Поток людей на избирательные участки в Подмосковье большой, хотя многие пользуются дистанционным электронным голосованием. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил депутат Мособлдумы, член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов. Он посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Я объехал много участков Красногорска и Истры, пообщался и с членам избирательных комиссий, и с голосующими. У членов участковых избиркомов хорошее настроение. Это важно, потому что их настроение передаётся и избирателям. Я побывал на 90% участков этих городских округов. Везде есть наблюдатели, работают правоохранители, всё четко и понятно, нет никаких препятствий. Поток людей большой, хотя многие и пользуются ДЭГ. Жители приходят семьями, и это правильно – показывать детям своим примером, что надо ходить на выборы», – сказал Маликов.
Депутат побывал и на выездном участке, организованном на одном из предприятий области. Что касается способов голосования, то он предпочитает делать это традиционным способом.
«По поводу новых технологий ДЭГ – я их, конечно, поддерживаю, но считаю себя «старовером». Хожу на участок лично и голосую традиционным способом. Мне нравится старый добрый подход», – признался парламентарий.
В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#выборы
#голосование
#участок
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#подмосковье
#московская область
#избиратели
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Депутат Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом
16 марта 2024, 15:40

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества, передает РИА Новости.
Шеремет отметил, что американского лидера сильно раздражает современная независимая РФ, как ранее так же раздражал СССР. По словам парламентария, «Байден словно призрак тоталитаризма бродит по Европе, из-под палки заставляя ее властителей совершать необдуманные суицидальные действия».

Ранее нынешний американский президент на праздничном обеде в честь Ирландии призвал конгрессменов утвердить его запрос о финансировании для Украины и «противостоянии Владимиру Путину».

Напомним, Джо Байден, которому 80 лет, — самый возрастной президент в истории США. Состояние его здоровья, в том числе и умственного, постоянно становится предметом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странные поступки и высказывания иногда дают повод усомниться в его психической адекватности.

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#президент
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В подмосковный Центр общественного наблюдения за день сообщили о 144 нарушениях
16 марта 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Центр общественного наблюдения Московской области за первый день голосования с избирательных участков поступило 144 запроса о нарушениях. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщила руководитель Штаба общественного наблюдения Московской области за выборами президента Татьяна Дмитриева.
«Жалобы в основном были связаны с недопониманием, а также с незнанием электорального законодательства страны. Напоминаю, что жители Подмосковья могут проголосовать несколькими способами: традиционно на избирательном участке, а также с помощью ДЭГ», – сказала Дмитриева.
Она добавила, что 96 недочётов уже исправлено, остальные сообщения обрабатываются.

712 звонков из центра сделала группа видеонаблюдения в УИКи и ТИКи с просьбой откорректировать картинку на участке, отображаемую на экранах компьютеров наблюдателей. Во время голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области работает круглосуточно.

Организована работа горячей линия по номеру 7 (499) 550-60-89. Граждане могут обратиться на неё по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможных его нарушениях. На горячую линию ЦОН в первый день голосования поступило 39 звонков.

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#выборы
#голосование
#мособлизбирком
#нарушения
#президент
#россия
#московская область
#подмосковье
#избиратели
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Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 15 часам
16 марта 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Стала известна явка избирателей Подмосковья на выборах президента России по состоянию на 15:00 субботы. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«На участках явка составила 1 974 259 человек, то есть 37,14%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 742 301 человек, или 85,93%», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#выборы
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#россия
#мособлизбирком
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#московская область
#подмосковье
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Актёр Венес оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
16 марта 2024, 14:48

Фото: Радио 1

Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области даёт возможность понаблюдать за работой избирательных участков региона. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал актёр театра и кино Аристарх Венес, который познакомился с работой центра.
«Я впечатлён масштабом и тем, как всё организовано. Для меня провели экскурсию. Я увидел, как всё происходит изнутри. Это действительно не оставляет равнодушным. Мне удалось понаблюдать за участками в Пушкине и Орехово-Зуеве. Несмотря на то, что сейчас существует возможность голосовать дистанционно, люди там активно участвуют лично, исполняют свой гражданский долг», – поделился впечатлениями Венес.
Актёр добавил, что пока не проголосовал, но планирует сделать это с помощью ДЭГ.

Выборы президента впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в регионе превысила 31%.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

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#голосование
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#московская область
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Подмосковный омбудсмен Фаевская оценила обстановку на избирательных участках
16 марта 2024, 14:07

Фото: Радио 1

На подмосковных участках во второй день выборов президента России царит праздничная атмосфера. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такую оценку дала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она также рассказала о мониторинге ситуации на участках.
«Помимо Центра общественного наблюдения Московской области, мы посетили сегодня пять избирательных участков. Посмотрели, всё ли там в порядке, есть ли информационные стенды, как там встречают жителей. Хочу везде очень праздничная атмосфера, приятная музыка, буфетное обслуживание. Везде наших жителей ждут», – поделилась впечатлениями подмосковный омбудсмен.
Она добавила, что порядка 40% жителей, прикреплённых к этим избирательным участкам, уже проголосовали, на некоторых – чуть меньше.
«Там, где прикреплены люди пожилого возраста, избиратели, как правило, ждут воскресенья. Будем надеяться, что все, кто хочет проголосовать, обязательно придут на наши избирательные участки. Обстановка везде спокойная, радушная», – отметила Фаевская.
Выборы президента впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в регионе превысила 31%.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

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#выборы
#голосование
#президент
#россия
#ирина фаевская
#омбудсмен
#правозащита
#московская область
#подмосковье
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Ростелеком рассказал о масштабных атаках на порталы ЦИК и Госуслуг в дни выборов
Более 90 тысяч кибератак было совершено на порталы ЦИК, Госуслуг и иные ресурсы
16 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/PUGUN SJ

Свыше 90 тысяч кибератак было совершено на порталы ЦИК РФ, Госуслуг и другие ресурсы. Об этом сообщил глава ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») Игорь Ляпунов.
Отмечается, что зафиксированное в Единый день голосования-2024 число кибератак в восемь раз превышает то количество, которое наблюдалось в этот день год назад.

Все кибератаки удалось отразить, подчеркнул Ляпунов.

Кибаратаки на российские ресурсы поступают с территории Украины, Северной Америки. Над их осуществлением работают профессиональные группировки.

Также большой кибератаке в первый день выборов подвергся портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Поступало свыше 2,5 миллионов обращений в секунду. Такая нагрузка образовала задержки на портале.

Кроме того, в первый день выборов было заблокировано свыше 100 поддельных фишинговых ресурсов, похожих на платформу для ДЭГ.

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