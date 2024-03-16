Названо число бюллетеней, безвозвратно испорченных из-за жидкостей и поджогов

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
В результате диверсий на избирательных участках в России были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что за два дня выборов было зафиксировано восемь попыток пожогов и 20 случаев выливания жидкостей в урны с уже заполненными бюллетенями. Также были предприняты попытки использования дымовой шашки.
В результате этих действий было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.
Памфилова уточнила, что за этими правонарушениями стоят украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО), а также их кураторы и подельники.
Выборы президента России стартовали накануне, 15 марта. Завершится голосование 17 марта, после чего специалисты ЦИК приступят к подсчёту голосов.
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В результате этих действий было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.
Выборы президента России стартовали накануне, 15 марта. Завершится голосование 17 марта, после чего специалисты ЦИК приступят к подсчёту голосов.
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Анастасия Чинкова