Названо число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали

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В боях на севере Мали погибло 84 бойца ЧВК «Вагнер», а также 47 бойцов правительственных войск, сообщает агентство Bloomberg.
«Стратегические рамки обороны народа Азавада, коалиция антиправительственных группировок на севере Мали, заявила, что за три дня боев было убито 84 наемника из российской военизированной группы «Вагнера» и 47 малийских солдат», — процитировали обозреватели представителей повстанческого движения туарегов.
Авторы статьи хотели поговорить с малийскими ВС, но те отказались от каких-либо комментариев. Ранее сообщалось, что распространенные в интернете данные о выкупе «вагнеровцев» у туарегов не являются достоверными.
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Никита Кротов