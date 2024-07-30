Стало известно, как в Мали отомстили за атаку на колонну ЧВК «Вагнер»

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В Мали нанесли авиаудар по занятому туарегами городу Тинхаватин в ответ на их атаку на колонну ЧВК «Вагнер», база боевиков полностью уничтожена. Об этом сообщает тг-канал Mash. Также в результате удара ликвидированы около 40 террористов, говорится в сообщении.
По данным издания, в ночь на 28 июля вагнеровцы и вооруженные силы Мали бились именно за Тинхаватин, отразив несколько атак радикалов из группировки «Координация движений Азавада».
О том, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировки «Координация движений Азавада» стало известно в ночь на 28 июля. По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.
Mash заявляет, что в руках у туарегов до сих пор находятся пленные — штурмовик и боевой медик, и по предварительным данным, вагнеровцы предлагали за них выкуп в размере 100 тысяч долларов за каждого.
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О том, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировки «Координация движений Азавада» стало известно в ночь на 28 июля. По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.
Mash заявляет, что в руках у туарегов до сих пор находятся пленные — штурмовик и боевой медик, и по предварительным данным, вагнеровцы предлагали за них выкуп в размере 100 тысяч долларов за каждого.
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Данил Пономарев