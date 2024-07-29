Фото туарегов с флагом Украины якобы после гибели «вагнеровцев» оказалось старым

Фото: iStock/zabelin
Издание Kyiv Post распространило фото боевиков из племени туарегов с украинским флагом, заявив, что оно сделано якобы сразу после нападения на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. Однако, по данным RT, фото вероятно старое, так как в сети есть похожее видео полуторамесячной давности.
По информации агентства, на старом ролике можно увидеть тех же людей, что и на фото, в той же одежде и практически на тех же местах.
Сообщается, что видео опубликовали в соцсети Х еще полтора месяца назад — 10 июня, когда украинские пропагандисты заявляют, что фото — эксклюзив, который говорит об «успешной операции ГУР» против «вагнеровцев».
Заявление о ситуации в Мали группа «Вагнер» сделала сегодня, 29 июля, сообщив, что с 22 по 27 июля вела серьезные бои с боевиками, в результате которых погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, бойцов ЧВК «Вагнер», попавших в плен к туарегам в Мали, смогли выкупить. Об этом сообщил Shot со ссылкой на собственный источник, приближенный к Минобороны РФ.
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Сообщается, что видео опубликовали в соцсети Х еще полтора месяца назад — 10 июня, когда украинские пропагандисты заявляют, что фото — эксклюзив, который говорит об «успешной операции ГУР» против «вагнеровцев».
Заявление о ситуации в Мали группа «Вагнер» сделала сегодня, 29 июля, сообщив, что с 22 по 27 июля вела серьезные бои с боевиками, в результате которых погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, бойцов ЧВК «Вагнер», попавших в плен к туарегам в Мали, смогли выкупить. Об этом сообщил Shot со ссылкой на собственный источник, приближенный к Минобороны РФ.
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Данил Пономарев