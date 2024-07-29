Пленный боец «Вагнера» в Мали оказал сопротивление туарегам и был расстрелян

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В сети появилось видео, в котором пленный боец ЧВК «Вагнер» пытается оказать сопротивление туарегам. Он бросился с камнем на одного из боевиков и был расстрелян в упор.
На кадрах видеозаписи видно, как туареги ходят между пленённых «музыкантов», которые раздеты до пояса и лежат на земле. Время от времени радикалы пинают их ногами, передаёт телеграм-канал Readovka. Не стерпев такого обращения, один из солдат вскакивает, хватает камень и бросается на ближайшего туарега. В ответ боевики в упор расстреливают его. Судьба остальных «вагнеровцев», а также их количество пока остаются неизвестными.
Украинские ресурсы заявляют, что сепаратисты якобы готовы передать пленных Киеву. Таким образом радикалы отблагодарят их за помощь, которую якобы им оказал ГУР в подготовке и планировании операции. Участием Украины в ходе телемарафона хвастался спикер силового ведомства Андрей Юсов. Представители ЧВК «Вагнер» участие ГУР в операции туарегов пока не комментировали.
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Александр Бойцов