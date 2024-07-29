Пленный боец «Вагнера» в Мали оказал сопротивление туарегам и был расстрелян

Восемь танков Leopard 1A5, а также 21 тысячу боеприпасов для зенитки Gepard и десять беспилотников передала Германия в сотрудничестве с Данией украинской стороне. Об этом говорит обновленный список поставленной киевскому режиму техники на сайте германского правительства.