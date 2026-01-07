Reuters: Трамп планирует скорый захват Гренландии, не исключая военное вмешательство

07 января 2026, 00:29

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Администрация США рассматривает различные способы приобретения Гренландии, не исключая и военный вариант. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на обсуждения в команде действующего президента страны Дональда Трампа.





Как отмечается в публикации, вопрос о получении острова не исчезнет из американской повестки, несмотря на возражения со стороны лидеров стран НАТО. При этом США считают, что использование их вооруженных сил «всегда остается опцией».



