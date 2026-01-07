Reuters: Трамп планирует скорый захват Гренландии, не исключая военное вмешательство
Администрация США рассматривает различные способы приобретения Гренландии, не исключая и военный вариант. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на обсуждения в команде действующего президента страны Дональда Трампа.
Как отмечается в публикации, вопрос о получении острова не исчезнет из американской повестки, несмотря на возражения со стороны лидеров стран НАТО. При этом США считают, что использование их вооруженных сил «всегда остается опцией».
«Прав им не дадут»: В России не исключили, что Гренландия может стать территорией США
Информационный портал News Now добавляет, что Трамп рассчитывает завершить сделку в отношении Гренландии за время своего нынешнего срока. Американский лидер заявлял, что контроль над территорией нужен для обеспечения безопасности страны, а не из-за минералов.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пояснил, что США уже приняли решение по Гренландии.