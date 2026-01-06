Трамп назвал себя «королём» продаж самолётов Boeing

06 января 2026, 22:28

Дональд Трамп похвастался рекордными поставками самолётов

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя «королём», поскольку продал более тысячи самолётов Boeing.





Об этом он сообщил во время встречи с республиканцами в Палате представителей, трансляцию которой вёл канал C-Span.





«Я король — я продал больше самолётов Boeing, чем кто-либо на Земле. Вероятно, более тысячи», — сказал Трамп.