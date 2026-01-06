Трамп назвал себя «королём» продаж самолётов Boeing
Дональд Трамп похвастался рекордными поставками самолётов
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя «королём», поскольку продал более тысячи самолётов Boeing.
Об этом он сообщил во время встречи с республиканцами в Палате представителей, трансляцию которой вёл канал C-Span.
«Я король — я продал больше самолётов Boeing, чем кто-либо на Земле. Вероятно, более тысячи», — сказал Трамп.Он также отметил, что его называли «продавцом года», добавив с юмором: «А как насчёт титула в истории?»
Напомним, что в мае компания Boeing подписала крупнейший заказ в своей истории с авиакомпанией Qatar Airways: планируется поставка до 210 широкофюзеляжных самолётов на сумму $96 млрд. Трамп назвал эту сделку рекордной.