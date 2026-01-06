Достижения.рф

Трамп назвал себя «королём» продаж самолётов Boeing

Дональд Трамп похвастался рекордными поставками самолётов
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя «королём», поскольку продал более тысячи самолётов Boeing.



Об этом он сообщил во время встречи с республиканцами в Палате представителей, трансляцию которой вёл канал C-Span.

«Я король — я продал больше самолётов Boeing, чем кто-либо на Земле. Вероятно, более тысячи», — сказал Трамп.
Он также отметил, что его называли «продавцом года», добавив с юмором: «А как насчёт титула в истории?»

Напомним, что в мае компания Boeing подписала крупнейший заказ в своей истории с авиакомпанией Qatar Airways: планируется поставка до 210 широкофюзеляжных самолётов на сумму $96 млрд. Трамп назвал эту сделку рекордной.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0