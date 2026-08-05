Названо число пострадавших военных США в конфликте с Ираном
Число американских военнослужащих, получивших ранения на фоне обострения противостояния с Ираном, достигло 687 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона.
Статистика ведомства на 4 августа показывает, что 417 военных пострадали в ходе операции «Эпическая ярость» — её завершение администрация Дональда Трампа анонсировала 5 мая. Ещё 270 раненых приходится на новую серию боевых действий против Ирана, стартовавших 7 июля. Согласно сведениям Пентагона, количество погибших американских солдат остаётся на уровне 18 человек.
В воскресенье Трамп сообщил об отмене ударов из-за старта переговоров о прекращении огня. Как пишет New York Times, в рамках договорённости Иран и Оман должны в течение 60 дней согласовать открытие Ормузского пролива. Параллельно Вашингтон и Тегеран планируют возобновить диалог о судьбе иранских запасов урана.
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