Названо число пострадавших военных США в конфликте с Ираном

05 августа 2026, 02:24

РИА Новости: в конфликте с Ираном пострадали 687 американских военнослужащих

Фото: iStock/dangutsu

Число американских военнослужащих, получивших ранения на фоне обострения противостояния с Ираном, достигло 687 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона.