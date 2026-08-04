В России ограничили транзит мяса птицы из ЕС
Россельхознадзор с 5 августа ограничил транзит птицеводческой продукции из ЕС через территорию России. Временный запрет затронул мясо и субпродукты птицы. Об этом стало известно во вторник.
Как пояснили в ведомстве, мера носит вынужденный характер. Она направлена на защиту потребительского рынка и недопущение заноса опасных болезней животных.
Поводом для введения ограничений послужил выявленный факт нелегальной перевозки. Согласно сообщению службы, крупная партия субпродуктов, заявленных как продукция немецкого происхождения, следовала транзитом через Польшу. Груз перемещался на автомобиле с польскими регистрационными номерами и был оформлен с использованием поддельных ветеринарных сертификатов. Конечным пунктом назначения значился Узбекистан.
Ограничительные меры будут действовать до завершения переговоров с Еврокомиссией, которые пройдут по итогам расследования всех обстоятельств нарушения. При этом в Россельхознадзоре уточнили, что транзит продукции, которую сертифицировали и фактически отгрузили до 5 августа, разрешат до 6 августа включительно.
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