В России ограничили транзит мяса птицы из ЕС

04 августа 2026, 22:33

Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из ЕС через РФ с 5 августа

Фото: istockphoto/gbh007

Россельхознадзор с 5 августа ограничил транзит птицеводческой продукции из ЕС через территорию России. Временный запрет затронул мясо и субпродукты птицы. Об этом стало известно во вторник.