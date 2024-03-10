Названо число российских машин в Литве, которым грозит конфискация

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Власти Литвы могут конфисковать автомобили с российскими номерами, которые находятся на территории страны. Об этом сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене в эфире радио LRT.
Прежде сообщалось, что Литва будет конфисковать авто с российскими номерами. Мера действует с марта текущего года. Владельцы машин могут перерегистрировать номера или покинуть страну, сообщали власти.
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