Названо число участников акций протеста во Франции
Не менее 175 тысяч человек приняли участие в массовых протестах во Франции 10 сентября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.
По всей стране прошло около 550 митингов в рамках движения «Заблокируем всё». Телеканал отмечает 473 задержания, из которых 203 — в Париже. Отдельно МВД назвало число задержанных — 327 человек.
8 сентября правительство премьер‑министра Франсуа Байру ушло в отставку после выражения парламентом недоверия. Тем временем в Париже участники акций перекрывают улицы и жгут костры в знак протеста против предложенных властями мер жёсткой экономии.
Поводом для волнений стал проект бюджета на 2026 год: власти планировали сэкономить €43,8 млрд вместо ранее заявленных €40 млрд. Согласно проекту, не будет индексации пенсий и социальных выплат, не увеличится финансирование ни одного ведомства, кроме Минобороны.
Читайте также: