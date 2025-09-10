Названо число участников акций протеста во Франции

10 сентября 2025, 20:41

BFMTV: в акциях протеста во Франции участвовали минимум 175 тысяч человек

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Не менее 175 тысяч человек приняли участие в массовых протестах во Франции 10 сентября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.