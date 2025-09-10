В Париже протестующие из-за экономики начали перекрывать улицы и жечь костры

10 сентября 2025, 12:03

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Париже протестующие из-за мер жесткой экономики начали перекрывать улицы и жечь костры. Об этом сообщает РИА Новости.





Возле учебного заведения на востоке французской столицы митингующие вывалили мусор на дорогу и подожгли его. К тому же люди пытаются блокировать движение на кольцевой автодороге. Протестующим уже удалось остановить шесть важных транспортных развязок.





«В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около 100 тысяч человек. Власти опасаются беспорядков. Среди сторонников движения были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов"», — передает агентство.