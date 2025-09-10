Достижения.рф

Во Франции правоохранители задержали 250 человек во время разгона демонстраций

Фото: iStock/Wirestock

Во Франции правоохранители задержали 250 человек во время разгона демонстраций против экономической политики правительства. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



Среди задержанных 159 человек были арестованы в Париже. К тому же полицейские взяли под стражу свыше 30 человек во французской столице. В особенности масштабные задержания происходили рядом с Северным вокзалом — одним из крупнейших железнодорожных узлов столицы. Там произошли столкновения между силовиками и протестующими.

В МВД предполагают, что в акциях в разных частях страны примут участие до 100 тысяч человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков власти задействовали порядка 80 тысяч полицейских и жандармов.

Иван Мусатов

