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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил о стремительной потере позиций Вооруженными силами Украины на поле боя. Он отметил, что это неминуемый процесс.
«Нет никакой победы на поле боя. Более того, украинские вооруженные силы стремительно утрачивают свои позиции», — подчеркнул Песков.Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США завершился неудачно. Несмотря на запросы о дополнительном финансировании для Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.
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