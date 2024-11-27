Названо количество размещенных на «Северных потоках» бомб

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На четырех нитках российского газопровода «Северный поток» разместили как минимум шесть бомб, пишет издание Welt, ссылаясь на находящиеся в распоряжении журналистов неопубликованные судебные документы и гидролокационные изображения.
«По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2», — говорится в материале.
Теракты на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Российских специалистов не допустили до расследования, несмотря на запросы РФ. По предположениям ряда экспертов, в произошедшем замешаны США и альянс НАТО.
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Никита Кротов