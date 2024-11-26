Польские эксперты обнаружили тротил на месте подрыва «Северных потоков»

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic
Следы тротила обнаружили польские эксперты на месте подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Отмечается, что специалистам Военной технической академии в Варшаве поступили для проведения анализа пробы воды из района взрыва газопроводов и пробы взвеси морского дна, образовавшейся после взрыва.
По результатам исследования эксперты не обнаружили следы химического оружия, которые присутствуют в большом числе мест в Балтийском море со времён Второй мировой войны. Однако в трёх полученных образцах были обнаружены следы тротила.
Напомним, что 26 сентября 2022 года были обнаружены серьёзные повреждения на трёх нитках «Северного потока» и так и не введённого в эксплуатацию «Северного потока – 2». В Москве убеждены, что к подрыву газопроводов причастны США.
Читайте также:
Песков удивился решению Германии не использовать «Северный поток 2»
Песков ответил на вопрос о продаже «Северного потока – 2»
Общественники в ФРГ требуют от Киева компенсации за подрыв «Северных потоков»
По результатам исследования эксперты не обнаружили следы химического оружия, которые присутствуют в большом числе мест в Балтийском море со времён Второй мировой войны. Однако в трёх полученных образцах были обнаружены следы тротила.
Напомним, что 26 сентября 2022 года были обнаружены серьёзные повреждения на трёх нитках «Северного потока» и так и не введённого в эксплуатацию «Северного потока – 2». В Москве убеждены, что к подрыву газопроводов причастны США.
Читайте также:
Песков удивился решению Германии не использовать «Северный поток 2»
Песков ответил на вопрос о продаже «Северного потока – 2»
Общественники в ФРГ требуют от Киева компенсации за подрыв «Северных потоков»
Анастасия Чинкова