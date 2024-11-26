Песков ответил на вопрос о продаже «Северного потока – 2»

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал о намерении «Газпрома» продать газопровод «Северный поток – 2» и отдать его в руки США. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что не слышал о таких планах как со стороны акционеров, так и со стороны самого «Газпрома».
При этом Песков добавил, что главным фактором является то, что газопровод – это инструмент, и все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источником как раз является «Газпром», в связи с чем пресс-секретарь Путина призвал обратиться по этому вопросу напрямую к компании.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Стивен Линч заявил о желании участвовать в торгах по газопроводу, если он будет выставлен на аукцион в рамках процедуры банкротства оператора проекта Nord Stream 2 AG, зарегистрированного в Швейцарии.
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При этом Песков добавил, что главным фактором является то, что газопровод – это инструмент, и все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источником как раз является «Газпром», в связи с чем пресс-секретарь Путина призвал обратиться по этому вопросу напрямую к компании.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Стивен Линч заявил о желании участвовать в торгах по газопроводу, если он будет выставлен на аукцион в рамках процедуры банкротства оператора проекта Nord Stream 2 AG, зарегистрированного в Швейцарии.
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Анастасия Чинкова