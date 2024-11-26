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Песков ответил на вопрос о продаже «Северного потока – 2»

Песков: Кремль не имеет данных о желании «Газпрома» продать «Северный поток – 2»
Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал о намерении «Газпрома» продать газопровод «Северный поток – 2» и отдать его в руки США. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что не слышал о таких планах как со стороны акционеров, так и со стороны самого «Газпрома».

При этом Песков добавил, что главным фактором является то, что газопровод – это инструмент, и все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источником как раз является «Газпром», в связи с чем пресс-секретарь Путина призвал обратиться по этому вопросу напрямую к компании.



Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Стивен Линч заявил о желании участвовать в торгах по газопроводу, если он будет выставлен на аукцион в рамках процедуры банкротства оператора проекта Nord Stream 2 AG, зарегистрированного в Швейцарии.

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#россия
Киев ждёт резкое увеличение поставок западного оружия до инаугурации Трампа
Эск-депутат Рады Килинкаров: США увеличат поставки ВСУ до инаугурации Трампа
26 ноября 2024, 13:22

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина ожидает резкое увеличение поставок западного вооружения в последние недели до инаугурации Дональда Трампа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Он подчеркнул, что Запад нарастит поставки в надежде удержать захваченную украинскими войсками часть Курской области. При этом добавил, что Россия не позволит себе провести мирные переговоры до полного освобождения своего региона.

Килинкаров отметил, что существует мнение о решении судьбы Украины за несколько недель до прихода к власти США Дональда Трампа. Именно поэтому «лестница эскалации» должны быть пройдена до смены президента. После этого, как ожидается, Трамп будет готов сесть за стол переговоров и урегулировать конфликт. А до января все виды вооружений и вся доступная финансовая поддержка должны быть предоставлены.

Ранее в этот день глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине дошёл до критической фазы.

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#президент
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В Подмосковье 27 ноября состоится съезд Совета муниципальных образований региона
26 ноября 2024, 13:21

Фото: медиасток.рф

XI съезд Совета муниципальных образований Московской области состоится в среду, 27 ноября, в Доме правительства региона в Красногорске, сообщает пресс-служба Совета.
«На съезде планируется подвести итоги работы за 2022-2023 гг., выбрать органы управления и президиум Совета, принять новый бренд-бук ассоциации и ознакомить муниципальных служащих с нововведениями в федеральном законодательстве и новых принципах формирования инициативного бюджетирования», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе съезда планируется утвердить новый конкурс: «Лучший староста сельского населенного пункта Московской области».

Съезд начнётся в 15:00. Адрес проведения: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, конференц-зал на этаже -1.

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#московская область
#подмосковье
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Кремль: Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнёрство во время визита в Казахстан
26 ноября 2024, 12:44

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Казахстан проведёт переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин посетит Казахстан 27-28 ноября, он будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС», — говорилось на сайте Кремля.

После переговоров Российская Федерация и Казахстан подпишут совместное заявление и некоторые межправительственные, межведомственные и коммерческие документы, обратила внимание пресс-служба Кремля.

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#кремль
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Парламент Грузии поддержал проведение выборов президента 14 декабря
26 ноября 2024, 12:22

Фото: iStock/ Denis Kabanov

Во время прямой трансляции на сайте законодательного органа парламент Грузии утвердил проведение выборов президента 14 декабря, проинформировало агентство ТАСС.
«80 — за, ноль — против. Постановление принято», — заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили после голосование депутатов.

Шалва Папуашвили объявлял, что если эту дату проведения выборов утвердят, то инаугурация лидера государства состоится 29 декабря 2024 года.

Спикер парламента подчеркнул, что выборы президента Грузии впервые пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков — в ней будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а ещё местных администраций.

Шестилетний срок президента Саломе Зурабишвили заканчивается 16 декабря и необходимо провести выборы на пост президента республики в сроки, установленные Конституцией, обратил внимание Папуашвили.

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#депутаты
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#грузия
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«Третья мировая вот-вот начнётся»: в США удивились решению Конгресса уйти на каникулы
Журналист Хинкл возмутился решению Конгресса уйти на каникулы
26 ноября 2024, 11:59

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американский журналист Джексон Хинкл удивился решению конгрессменов уйти на каникулы на фоне напряжённой международной ситуации. Об этом он написал в соцсети Х.
Он возмутился, что Третья мировая война «вот-вот начнётся», а Конгресс отмалчивается и планирует уйти на каникулы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны думают о вовлечении в конфликт на Украине. Лидер напомнил, что прямое участие стран НАТО в боевых действиях кардинально изменит их суть, и России придётся принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё.

По мнению экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, которое он выразил в подкасте Judging Freedom, США и НАТО не имеют компетентного руководства.

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#конгресс сша
#каникулы
#политика
#владимир путин
#конфликт
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Бортников: НАТО стремятся расширить возможности в Чёрном море и выйти к Каспию
26 ноября 2024, 11:43

Александр Бортников (фото: kremlin.ru)

НАТО стремится к расширению боевых возможностей в Чёрном море и получению доступа к Каспийскому морю путём ускоренного внедрения в Арктический и Балтийский регионы. Об этом завил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что военная угроза со стороны Североатлантического альянса постоянно растёт. Ему удалось закрепиться на границах России и Белоруссии. Теперь НАТО ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики, а также стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море и ищет способы получения доступа к Каспию.

Также Бортников добавил, что сеть американских лабораторий, прикрываясь предлогом противодействия «биологическим угрозам», на самом деле реализует программы создания биологического оружия избирательного действия.

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#александр бортников
#фсб
#нато
#чёрное море
#политика
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Нарышкин: Москва надеется, что попытки госпереворота в Грузии провалятся
26 ноября 2024, 11:33

Сергей Нарышкин (Фото: РИА Новости/Мурат Оруджев)

Грузия сталкивается с попытками Запада устроить в стране очередную цветную революцию по отработанным лекалам. Россия надеется, что эти планы потерпят неудачу.
Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, он подчеркнул, что в настоящее время Тбилиси сталкивается с очередной попыткой цветной революции, то есть государственного переворота.

«Запад никогда просто так не отпускает свою жертву», — сказал глава СВР.

По словам Нарышкина, остаётся надеяться, что эти попытки дестабилизировать ситуацию в стране и спровоцировать смену власти провалятся. Он отметил, что Грузия в обмен на обещания евроинтеграции сократила связи с постсоветскими государствами и тем самым во многом лишила себя стратегической глубины. Однако власти страны вовремя осознали пагубность такой политики. Правящая партия встала на защиту национальных интересов, что пришлось не по нраву Западу, заключил директор СВР.

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#грузия
#страны
#партия
#запад
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Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ
26 ноября 2024, 11:31

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества независимых государств (СНГ) и соседних регионах. Об этом глава государства написал в приветствии к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, которое зачитал глава СВР Сергей Нарышкин.
Президент подчеркнул, что для выполнения этой цели необходимо оперативно выявлять любые тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться сведениями и опытом работы.

Также Путин отметил, что уже на протяжении 20 лет такие встречи позволяют рассматривать актуальные вопросы, прорабатывать решения, направленные на защиту стран СНГ от внешних и внутренних угроз, а также выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества по линии спецслужб.

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#фсб
#развитие
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Лавров: НАТО отбросила все приличия, говоря о превентивных ударах по России
26 ноября 2024, 11:29

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

В Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, рассуждая о возможности нанесения превентивных ударов по России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ, глава российского МИД напомнил слова руководителя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, что для защиты стран-участниц НАТО необходимо наносить упреждающие удары по тем целям на территории России, которые, по их мнению, могут представлять потенциальную угрозу для военного блока.

«Все приличия представителями НАТО уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично» — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в данном случае комментировать уже нечего. Североатлантический альянс облёк свои агрессивные намерения в конкретную форму.

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#нато
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