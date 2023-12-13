Названо необходимое число мобилизованных украинцев для восполнения потерь ВСУ

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Чтобы восполнить потери ВСУ и совершить ротацию, Киеву нужно будет мобилизовать по 20 тысяч человек ежемесячно. Об этом пишет издание New York Times, ссылаясь на слова бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.
В начале осени американское издание Time сообщало, что на Украине мобилизуют мужчин в возрасте 43 лет. Прежде выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен. Такая мера введена из-за нехватки бойцов в рядах ВСУ, сообщало агентство, ссылаясь на слова помощника президента Украины.
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Анастасия Крестьянова