Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на собственный источник.
По информации газеты, украинский лидер обратился с просьбой о поставке Киеву ракет к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону.
В настоящее время не известно какое решение принято по вопросу Зеленскому.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что решение США о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS является ошибкой, так как подобное вооружение не изменит ситуацию на фронте, но создаст дополнительную угрозу. О том, что ракеты дальнего радиуса поражение и кассетные боеприпасы, которые ВСУ применяют в зоне проведения СВО, не влияют на ход наступления украинских войск, писало издание Washington Post.
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В настоящее время не известно какое решение принято по вопросу Зеленскому.
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Анастасия Крестьянова