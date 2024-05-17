Названо самое востребованное за рубежом российское оружие

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал виды оружия России, которыми больше всего интересуются инностранные государства.
Как отметил Чемезов, за рубежом растет спрос на истребитель Су-35 и вертолет К-52. Они используются в зоне СВО и очень хорошо зарекомендовали себя.
Если говорить о сухопутной технике, то это реактивные системы залпового огня Торнадо и Смерч, самоходная артиллерийская установка Мста-С и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
Ранее на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Чемезов заявил, что до 80% оружия, поставляемого российским военным в зону СВО, произведено Ростехом.
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Если говорить о сухопутной технике, то это реактивные системы залпового огня Торнадо и Смерч, самоходная артиллерийская установка Мста-С и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
Ранее на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Чемезов заявил, что до 80% оружия, поставляемого российским военным в зону СВО, произведено Ростехом.
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Алёна Самарева